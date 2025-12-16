Las 20 canciones más virales de TikTok que marcaron las tendencias musicales del año 2025

TikTok se ha convertido en un medio clave para la escena musical actual imposible de ignorar y en 2025, la plataforma volvió a demostrar que no solo puede convertir una canción en un éxito global en cuestión de días.

Con el cierre del año, la plataforma ha revelado su esperado Top 20 de canciones más virales de 2025, una lista que funciona como termómetro de lo que realmente conectó con millones de usuarios.

Si hay un nombre que definió el impacto cultural de TikTok en 2025, ese fue Doechii. Su tema "Anxiety" no solo se posicionó en el Top 10, sino que fue reconocido como Music Trend of the Year, consolidándola como una de las artistas más influyentes del momento.

REGRESO AL PASADO

El ranking sorprendió desde el primer lugar. "Pretty Little Baby" (1962) de Connie Francis se coronó como la canción más viral del año, confirmando que la nostalgia es una fuerza poderosa en la era digital.

El tema se apoderó no solo de TikTok, sino también de Instagram y Facebook, alcanzando nuevas generaciones. Lo más emotivo es que Connie Francis, quien falleció este año, alcanzó a presenciar este inesperado revival de su música.

En el segundo puesto aparece "Hold My Hand" de Jess Glynne, otro caso de resurrección musical. A una década de su lanzamiento, la canción se convirtió en meme recurrente para ilustrar viajes fallidos, vacaciones caóticas y momentos irónicamente épicos.

La propia cantante reaccionó con humor y gratitud ante el fenómeno, celebrando el descubrimiento de su música por una nueva audiencia.

CANCIONES EN ESPAÑOL QUE DOMINARON TIKTOK ESTE 2025

La música en español tuvo un peso clave en el ranking. J Balvin alcanzó el puesto #4 con "Azul", un éxito de 2020 que volvió a cobrar fuerza gracias a coreografías, edits y memes.

También destacó "Dame Un Grrr" de Fantomel x Kate Linn, uno de los sonidos más usados en tendencias visuales, así como "Te quería ver" de Alemán y Neton Vega (#7), que se volvió omnipresente en videos cortos.

El Alfa, fiel a su estilo, entró al Top 20 con "Suave", convertida en banda sonora de contenidos aspiracionales y humor exagerado.

TOP 20 DE LAS CANCIONES MÁS VIRALES DE TIKTOK EN 2025

Pretty Little Baby – Connie Francis Hold My Hand – Jess Glynne Rock That Body – Black Eyed Peas Azul – J Balvin Dame Un Grrr – Fantomel x Kate Linn Apt. – ROSÉ & Bruno Mars Te Quería Ver – Alemán & Neton Vega Stecu Stecu – Faris Adam Anxiety – Doechii Sailor Song – Gigi Perez Share It To The Max (FLY) (Remix) – MOLIY, Silent Addy, Skillibeng, Shenseea Ocean Eyes – Billie Eilish No One Noticed – The Marías Back To Friends – Sombr Sparks – Coldplay That´s So True – Gracie Abrams Let Down – Radiohead Suave – El Alfa My Darling – Chella We Hug Now – Sydney Rose

Este listado deja claro que los verdaderos motores de la viralidad siguen siendo los usuarios. Coreografías, retos, memes y ediciones creativas llevaron estas canciones al centro de la conversación digital.