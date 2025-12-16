  • 24° C
Farándula

¿Quién es la influencer que expuso supuesta solicitud de fotos íntimas para entrar a ‘La Casita’ de Bad Bunny?

En los últimos días, una influencer conocida como “La niña fresa”, denunció que le solicitaron fotos íntimas para poder acceder a “La Casita”

Dic. 16, 2025
La reciente denuncia sobre una presunta solicitud de fotografías íntimas para poder ingresar a “La Casita”, una estructura especial montada como parte del escenario de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, encendió la conversación en redes sociales.

El señalamiento fue hecho por la influencer mexicana conocida como “La niña fresa”, lo que llevó a miles de usuarios a preguntarse quién es la creadora de contenido detrás de esta polémica.

¿QUIÉN ES LA INFLUENCER QUE DENUNCIÓ SOLICITUD DE FOTOS ÍNTIMAS PARA ENTRAR A 'LA CASITA'?

Se trata de Mariana Grimaldi, influencer que inició su camino en redes sociales en 2020, principalmente en TikTok. Gracias a videos cortos, bailes y parodias que explotan su imagen y estilo “fresa”, logró construir una comunidad que hoy supera los 2 millones de seguidores, consolidándose como una figura reconocida dentro del ecosistema digital mexicano.

Su nombre comenzó a viralizarse con mayor fuerza en 2022, cuando fue relacionada sentimental y profesionalmente con Ron Roneos, integrante del canal de YouTube QuéParió!, un colectivo de comedia con amplia presencia en plataformas digitales. La relación y las colaboraciones impulsaron aún más su visibilidad.

Sin embargo, tras su separación en 2023, Mariana volvió al centro del debate público luego de que ella y su expareja intercambiaran acusaciones de violencia, episodios que se mantuvieron activos durante semanas en redes sociales y reforzaron el interés mediático sobre su vida personal.

Para 2024, “La niña fresa” volvió a ser tendencia, esta vez en el contexto del proceso electoral presidencial. La influencer compartió contenido en el que expresó comentarios positivos sobre Claudia Sheinbaum, entonces candidata de Morena, Partido Verde y PT. En una historia de Instagram, al responder qué era lo que más le gustaba de la Ciudad de México, mencionó proyectos ambientales impulsados por Sheinbaum.

La publicación generó una fuerte reacción en redes, donde usuarios la acusaron de promover propaganda política a cambio de beneficios económicos, lo que derivó en una oleada de críticas y en la decisión de Grimaldi de desactivar los comentarios en sus publicaciones.

Actualmente, Mariana Grimaldi mantiene una relación con el empresario León Ranger, fundador de Soccer ID. Entre los datos personales que suele compartir con sus seguidores destacan su afición por el Real Madrid y que su cumpleaños es el 26 de agosto.

Su reciente denuncia relacionada con “La Casita” de Bad Bunny ha reavivado el debate sobre los abusos de poder, el acceso privilegiado en eventos masivos y la seguridad de las creadoras de contenido, colocando nuevamente a “La niña fresa” en el foco de la opinión pública.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

