Señalan a Alfonso Cuarón de nepotismo desde Harry Potter tras polémica por su hija Bu

Tras la polémica presentación de su hija Bu Cuarón en unos de los conciertos de Dua Lipa en CDMX, una nueva controversia alcanzo al cineasta mexicano Alfonso Cuarón, ya que en redes sociales revivieron señalamientos de presunto nepotismo.

De acuerdo con usuarios, se remontan hasta su etapa como director de Harry Potter y el prisionero de Azkaban.

POLÉMICA ACTUACIÓN DE SU HIJA BU

Bu, de 22 años, fue la encargada de abrir el show durante el cierre de la gira Radical Optimism Tour de la cantante británica. Sin embargo, su interpretación del tema rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales, donde decenas de usuarios cuestionaron su desempeño vocal y la calificaron como una "nepo baby", al considerar que su participación en un escenario de tal magnitud habría sido resultado de la influencia de su padre.

Las críticas no se limitaron a su voz. En comentarios difundidos principalmente en TikTok y X, internautas aseguraron que la joven habría accedido a ese espacio privilegiado gracias al peso del apellido Cuarón en la industria del entretenimiento. Ante ello, Bu respondió de manera directa a algunos señalamientos y defendió su trabajo artístico.

SEÑALAN A ALFONSO CUARÓN POR NEPOTISMO

Mientras la discusión crecía, Alfonso Cuarón optó por guardar silencio ante las críticas dirigidas a su hija. No obstante, la conversación tomó un nuevo rumbo cuando usuarios comenzaron a revisar archivos y apariciones pasadas del cineasta, señalando que este no sería el primer episodio en el que se le acusa de favorecer a familiares y amigos en sus proyectos.

Fue el usuario identificado como @adolfomora.hp quien señaló que, durante la filmación de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Cuarón habría incluido a miembros de su círculo cercano. De acuerdo con esta versión, Bu Cuarón tuvo su primera aparición en pantalla junto a su madre y entonces esposa del director, Annalisa Bugliani. Ambas aparecen en uno de los cuadros que se observan junto a La Dama Gorda, en el acceso a la sala común de Gryffindor.

Además, el cineasta también habría otorgado un cameo a su amigo Ian Brown, quien aparece en una escena dentro del Caldero Chorreante, uno de los escenarios emblemáticos de la saga.

Aunque estos señalamientos han reabierto el debate sobre el nepotismo en la industria cinematográfica y musical, hasta el momento Alfonso Cuarón no ha emitido ninguna postura pública al respecto. Mientras tanto, la discusión continúa encendida en redes sociales, donde se confrontan opiniones entre quienes defienden la libertad creativa del director y quienes cuestionan el uso de influencias en el acceso a oportunidades artísticas.