  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Museo de la Suerte: El tráiler interactivo de la Lotería Nacional que recorre México ¿Dónde se encuentra?

Inaugurado el 8 de diciembre como parte de una gira por el territorio mexicano, este espacio muestra la historia, símbolos y tradición del sorteo

Dic. 16, 2025
Museo de la Suerte: El tráiler interactivo de la Lotería Nacional que recorre México ¿Dónde se encuentra?

La Lotería Nacional dio un paso más en la difusión de su legado histórico con la puesta en marcha del Museo de la Suerte, un espacio itinerante y gratuito que busca acercar a la población los 255 años de historia de esta institución, considerada la segunda más antigua de México.

El museo fue inaugurado el pasado 8 de diciembre y forma parte de una gira nacional que ya ha reunido a cientos de visitantes en distintos estados del país.

¿QUÉ ES EL MUSEO DE LA SUERTE Y CÓMO FUNCIONA?

imagen-cuerpo

El Museo de la Suerte es una experiencia única en su tipo. Está adaptado dentro de un tráiler completamente equipado que funciona como una unidad móvil, lo que permite llevar la historia, los símbolos y la tradición de la Lotería Nacional a plazas públicas y espacios emblemáticos de fácil acceso para la ciudadanía.

Este formato ha sido clave para fomentar la convivencia familiar y atraer a personas de todas las edades.

imagen-cuerpo

De acuerdo con Lotería Nacional, la apertura del museo ha sido posible gracias al trabajo coordinado con autoridades estatales y municipales, lo que ha permitido instalarlo en puntos estratégicos de ciudades como León y Celaya, en Guanajuato; Querétaro capital; y Pachuca, Hidalgo.

La gira continúa durante diciembre con paradas programadas el martes 16 en Tulancingo y el jueves 18 en Tula, ambos en Hidalgo.

PRÓXIMOS DESTINOS Y FECHAS DE LA GIRA NACIONAL

Posteriormente, el museo viajará a Toluca, Estado de México, el sábado 20, para cerrar el año en la Ciudad de México los días 22 y 24 de diciembre. El horario de visita es de 10:00 a 18:00 horas.

El recorrido del Museo de la Suerte combina contenidos inéditos, actividades interactivas y dinámicas educativas, diseñadas para celebrar el impacto social y cultural de la Lotería Nacional a lo largo de más de dos siglos y medio.

Entre sus principales actividades se encuentran:

  • Video: La historia que nos une
  • La Cabina de los Niños Gritones
  • Millones de ganadores
  • México siempre gana
  • Mi Lotería
  • La Esfera de los sueños
  • El Expendio de la ilusión

Con esta iniciativa, la Lotería Nacional reafirma su vocación de ser "del pueblo y para el pueblo", consolidándose como un patrimonio cultural vivo que sigue evolucionando sin perder su esencia. El Museo de la Suerte no solo documenta su historia, sino que invita a las nuevas generaciones a conocerla, vivirla y, por qué no, tentar un poco a la fortuna.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Señalan a Alfonso Cuarón de nepotismo desde Harry Potter tras polémica por su hija Bu
Farándula

Señalan a Alfonso Cuarón de nepotismo desde Harry Potter tras polémica por su hija Bu

Diciembre 16, 2025

Tras la polémica presentación de Bu Cuarón en el concierto de Dua Lipa, usuarios reavivaron señalamientos de presunto nepotismo del cineasta mexicano

Las 20 canciones más virales de TikTok que marcaron las tendencias musicales del año 2025
Farándula

Las 20 canciones más virales de TikTok que marcaron las tendencias musicales del año 2025

Diciembre 16, 2025

La plataforma ha revelado su esperado Top de los temas que definieron la escena musical y dominaron los oídos de millones de usuarios a nivel mundial

¿Quién es la influencer que expuso supuesta solicitud de fotos íntimas para entrar a ´La Casita´ de Bad Bunny?
Farándula

¿Quién es la influencer que expuso supuesta solicitud de fotos íntimas para entrar a ´La Casita´ de Bad Bunny?

Diciembre 16, 2025

En los últimos días, una influencer conocida como "La niña fresa", denunció que le solicitaron fotos íntimas para poder acceder a "La Casita"