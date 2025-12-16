Museo de la Suerte: El tráiler interactivo de la Lotería Nacional que recorre México ¿Dónde se encuentra?

La Lotería Nacional dio un paso más en la difusión de su legado histórico con la puesta en marcha del Museo de la Suerte, un espacio itinerante y gratuito que busca acercar a la población los 255 años de historia de esta institución, considerada la segunda más antigua de México.

El museo fue inaugurado el pasado 8 de diciembre y forma parte de una gira nacional que ya ha reunido a cientos de visitantes en distintos estados del país.

¿QUÉ ES EL MUSEO DE LA SUERTE Y CÓMO FUNCIONA?

El Museo de la Suerte es una experiencia única en su tipo. Está adaptado dentro de un tráiler completamente equipado que funciona como una unidad móvil, lo que permite llevar la historia, los símbolos y la tradición de la Lotería Nacional a plazas públicas y espacios emblemáticos de fácil acceso para la ciudadanía.

Este formato ha sido clave para fomentar la convivencia familiar y atraer a personas de todas las edades.

De acuerdo con Lotería Nacional, la apertura del museo ha sido posible gracias al trabajo coordinado con autoridades estatales y municipales, lo que ha permitido instalarlo en puntos estratégicos de ciudades como León y Celaya, en Guanajuato; Querétaro capital; y Pachuca, Hidalgo.

La gira continúa durante diciembre con paradas programadas el martes 16 en Tulancingo y el jueves 18 en Tula, ambos en Hidalgo.

PRÓXIMOS DESTINOS Y FECHAS DE LA GIRA NACIONAL

Posteriormente, el museo viajará a Toluca, Estado de México, el sábado 20, para cerrar el año en la Ciudad de México los días 22 y 24 de diciembre. El horario de visita es de 10:00 a 18:00 horas.

El recorrido del Museo de la Suerte combina contenidos inéditos, actividades interactivas y dinámicas educativas, diseñadas para celebrar el impacto social y cultural de la Lotería Nacional a lo largo de más de dos siglos y medio.

Entre sus principales actividades se encuentran:

Video: La historia que nos une

que nos une La Cabina de los Niños Gritones

Millones de ganadores

México siempre gana

Mi Lotería

La Esfera de los sueños

El Expendio de la ilusión

Con esta iniciativa, la Lotería Nacional reafirma su vocación de ser "del pueblo y para el pueblo", consolidándose como un patrimonio cultural vivo que sigue evolucionando sin perder su esencia. El Museo de la Suerte no solo documenta su historia, sino que invita a las nuevas generaciones a conocerla, vivirla y, por qué no, tentar un poco a la fortuna.