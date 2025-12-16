Alfredo Olivas anuncia su retiro temporal al finalizar su gira

El cantante de música regional mexicana Alfredo Olivas anunció que se alejará de los escenarios de manera temporal e indefinida una vez que concluya su actual gira. La noticia fue compartida por el propio artista a través de un video difundido en sus redes sociales tras su presentación en Cancún, Quintana Roo.

El anuncio sorprendió a sus seguidores, ya que ocurre en uno de los momentos más exitosos de su carrera, con conciertos abarrotados y una alta demanda en cada una de sus presentaciones.

UN ANUNCIO EN PLENA CIMA DE SU CARRERA

Originario de Obregón, Sonora, Alfredo Olivas se encuentra en la recta final de su gira "Vivo" (V1V0), un tour que ha registrado llenos totales en distintas ciudades del país. El cierre simbólico de esta etapa está programado para los días 19 y 20 de diciembre de 2025 en la Plaza de Toros México.

La alta expectativa del público quedó reflejada en la rápida venta de boletos, ya que la fecha del 20 de diciembre se agotó en cuestión de minutos, lo que llevó a la apertura de un concierto adicional, ambos organizados por la promotora Music Vibe.

Antes de iniciar formalmente su receso, el cantante aún tiene compromisos confirmados para inicios de 2026. Las presentaciones restantes están programadas para el 9 de enero en Arandas, Jalisco, y el 10 de enero en León, Guanajuato.

Estos conciertos marcarán el cierre definitivo de su agenda artística antes de retirarse temporalmente de los escenarios.

LAS RAZONES DETRÁS DE SU RETIRO TEMPORAL

En el mensaje que acompañó el anuncio, Alfredo Olivas explicó que la decisión responde a una necesidad tanto personal como profesional. Tras un periodo prolongado de trabajo constante, giras extensas y una intensa actividad musical, el artista reconoció que necesita detenerse para reflexionar y reorganizar distintos aspectos de su vida.

Con franqueza, el sonorense expresó sentirse emocionalmente agotado y señaló que requiere tiempo para replantearse su rumbo dentro de la industria y en el plano personal. También comentó que, desde el escenario, no siempre cuenta con el espacio para explicar situaciones o defenderse ante diversas circunstancias.

El cantante mexicano Alfredo Olivas anunció recientemente que hará una pausa en su carrera musical tras cumplir con sus compromisos de su actual gira "V1VO Tour" #AlfredoOlivas pic.twitter.com/CYkEsLceUY — Locutor Vic Arenas ? (@vicarenasradio) December 13, 2025

UNA PAUSA SIN FECHA DE REGRESO

Olivas dejó claro que no existe una fecha definida para su regreso. Aseguró que se trata de una pausa abierta, sin planes concretos para nuevas giras o lanzamientos musicales.

El cantante fue enfático al señalar que su decisión no está relacionada con los rumores que han circulado en redes sociales sobre presuntas amenazas o ataques en su contra. Hasta ahora, no hay información oficial que respalde esas versiones.

EXPECTATIVA ENTRE SUS SEGUIDORES

El retiro temporal de Alfredo Olivas ocurre en un momento de gran conexión con su público y con una gira que ha consolidado su posición en la música regional mexicana. Su salida deja abierta la expectativa sobre el rumbo que tomará su carrera y el momento en que podría regresar a los escenarios.

Por ahora, el intérprete se despide sin anunciar fecha de retorno, cerrando una etapa clave de su trayectoria con presentaciones que marcan el final de un ciclo.