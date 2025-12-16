Brincos Dieras aclara dudas sobre supuesto accidente de avión en Toluca

El comediante Roberto Carlo Oliva, conocido popularmente como Brincos Dieras, salió a desmentir los rumores que lo vinculaban con el accidente aéreo ocurrido en Toluca el pasado 15 de diciembre. En redes sociales comenzó a circular información falsa que aseguraba que la aeronave involucrada le pertenecía e incluso que el artista había fallecido.

La versión generó confusión y preocupación entre sus seguidores, por lo que el propio comediante decidió aclarar la situación públicamente.

EL ORIGEN DEL RUMOR EN REDES SOCIALES

Un video difundido en distintas plataformas afirmaba que el avión que se desplomó en la capital del Estado de México era propiedad de Brincos Dieras. En algunas publicaciones incluso se aseguró que el comediante viajaba a bordo de la aeronave.

La información se viralizó rápidamente sin confirmación oficial, alimentando versiones erróneas sobre su presunta relación con el accidente.

BRINCOS DIERAS ROMPE EL SILENCIO

Horas después de que el rumor cobrara fuerza, Brincos Dieras compartió un video en su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores. En el mensaje aseguró que se encontraba bien, de vacaciones, y que no tenía ninguna relación con el accidente aéreo registrado en Toluca.

El comediante agradeció las muestras de preocupación y dejó claro que se trató de información falsa.

"Fue una nota amarilla", señala el comediante

En entrevista con el programa De Primera Mano, Brincos Dieras aseguró que desconoce cómo se originó el rumor que lo involucraba con la tragedia. Señaló que la información difundida carecía de sustento y lamentó que se generara alarma innecesaria.

También confirmó que, aunque es dueño de una aeronave privada, se trata de un modelo antiguo que actualmente se encuentra en mantenimiento y no tiene relación alguna con el avión accidentado.

A pesar de desmentir cualquier vínculo con el siniestro, el comediante expresó su pesar por el accidente aéreo ocurrido cerca de la zona industrial de San Mateo Atenco, en el Estado de México.

El desplome de la aeronave, que cubría la ruta de Acapulco a Toluca, dejó un saldo de 10 personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y PERSISTENCIA DE NOTICIAS FALSAS

Las autoridades informaron que el accidente ya es investigado por la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación, con el objetivo de esclarecer las causas del desplome.

Mientras tanto, pese a las aclaraciones de Brincos Dieras, continúan circulando en redes sociales videos y publicaciones que difunden falsamente su muerte, lo que evidencia el impacto y la rapidez con la que se propaga la desinformación en plataformas digitales.