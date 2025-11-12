Mariah Carey Meme 2025: ¿Por qué todo el mundo lo usa en Redes en noviembre?

Cada noviembre, las redes sociales se llenan de un mismo fenómeno: el regreso de Mariah Carey y su icónica frase "It´s time!". Con ese breve mensaje, la cantante estadounidense anuncia el inicio de la temporada navideña, convirtiéndose, una vez más, en el símbolo no oficial de la llegada de diciembre.

La publicación, que apareció en sus cuentas oficiales el primer día de noviembre, se ha convertido en una especie de ritual global que da la bienvenida a la época más esperada del año.

¿POR QUÉ TODO EL MUNDO LO USA EN REDES EN NOVIEMBRE?

El "despertar" de Mariah Carey se ha vuelto una tradición digital. Cada año, miles de usuarios comparten memes, videos y audios en los que la intérprete de "All I Want for Christmas Is You" emerge de una cápsula de hielo o un sueño profundo para anunciar que la Navidad ha comenzado. En 2025, el meme volvió a dominar plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, consolidando a la cantante como la "reina de la Navidad".

La tendencia suele iniciar justo después de Halloween. Apenas termina octubre, comienzan a circular clips en los que Mariah Carey canta su éxito navideño, lanzado en 1994, que a más de 30 años sigue encabezando listas de reproducción en todo el mundo. Su video oficial supera ya los mil millones de reproducciones en YouTube, y la canción reaparece cada año en los primeros lugares de Spotify y Apple Music.

MARIAH CAREY MEME 2025

La cantante estadounidense apareció para descongelar su meme de Navidad que regresa año tras año en noviembre. A través de un video en redes sociales, la intérprete de All I Want for Christmas Is You aparece con su famoso villancico que la consagró como la "Reina de la Navidad".

Con un toque de humor y mucho brillo, Mariah emerge entre copos de nieve, luces y decoraciones festivas para anunciar que oficialmente ha comenzado la cuenta regresiva hacia el 25 de diciembre.

El clip superó rápidamente los 100 millones de reproducciones, reavivando el fenómeno que, año tras año, vuelve a colocar su canción de 1994 en los primeros lugares de popularidad a nivel internacional.

Más allá del impacto en redes, el tema representa también una mina de oro para la artista: según estimaciones de medios especializados, All I Want for Christmas Is You ha generado más de 70 millones de dólares en regalías y ventas desde su lanzamiento.

A la par, Mariah Carey anunció su gira navideña 2025, Merry Christmas One and All!, que recorrerá escenarios de Estados Unidos, Canadá y Europa con un espectáculo cargado de luces, coros y clásicos festivos.

Con más de tres décadas de carrera y una presencia que mezcla glamour, nostalgia y humor, Carey reafirma su reinado en el universo pop.