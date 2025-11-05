Prime Video lanza el tráiler oficial de "31 Minutos: Calurosa Navidad" con Julieta Venegas

Calurosa Navidad, el primer especial navideño de los icónicos personajes de Titirilquén, promete una historia llena de humor, emoción y canciones originales interpretadas por Julieta Venegas.

La trama comienza cuando una inesperada ola de calor amenaza con arruinar la Navidad en Titirilquén. Ante esta situación, Juan Carlos Bodoque emprende una travesía hacia el Polo Norte para salvar las fiestas, mientras Tulio Triviño, Juanín Juan Harry, Mario Hugo, Patana y el resto del equipo preparan una gran celebración navideña.

Además, el especial contará con una banda sonora original y momentos musicales a cargo de la reconocida cantautora mexicana Julieta Venegas, quien aportará su estilo inconfundible a esta divertida aventura.

Desde su estreno en 2003, 31 Minutos se ha ganado el cariño de generaciones enteras, expandiéndose más allá de la televisión hacia escenarios, discos, museos y hasta un Tiny Desk que conquistó a la audiencia global.

¿CUÁNDO SE ESTRENA "31 MINUTOS: CALUROSA NAVIDAD" EN PRIME VIDEO?

El especial se estrenará en exclusiva por Prime Video el 21 de noviembre, disponible en más de 240 países y territorios, incluyendo México y toda América Latina.

Además, los fanáticos pueden disfrutar desde ahora de los 37 episodios remasterizados de 31 Minutos y de su primera película dentro del catálogo de Prime Video, junto con producciones latinoamericanas originales y títulos internacionales.