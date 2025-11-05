Netflix y Sony preparan secuela para "K-Pop Demon Hunters" en 2029

Con más de 400 millones de reproducciones, la película K-Pop Demon Hunters se convirtió en un fenómeno global que ahora comienza a preparar su segunda entrega.

Aunque las compañías aún mantienen en privado la historia que se contará, su directora, Maggie Kang, expresó su deseo de hacer realidad una continuación con nuevas aventuras. Todo apunta a que ambas productoras buscan repetir el éxito en cifras y popularidad con las estrellas ficticias del género.

Aún no se ha revelado una fecha oficial de estreno, pero medios especializados aseguran que habrá que esperar al menos cuatro años para que la historia llegue al catálogo de Netflix.

"Las películas animadas pueden tardar años en producirse, de ahí la posible brecha de cuatro años entre entregas. Por supuesto, la fecha de estreno podría cambiar dependiendo del calendario de producción", señalaron fuentes cercanas al proyecto.

LOS LOGROS DE LAS GUERRERAS K-POP

Como parte del acuerdo de licencia entre Sony y Netflix, K-Pop Demon Hunters se estrenó en la plataforma y rápidamente se convirtió en una de las películas más vistas, superando los 400 millones de visualizaciones en 91 días a nivel mundial.

Además, tres de sus canciones originales "Golden", "Your Idol" y "Soda Pop" se han mantenido en la lista Hot 100 de Billboard y podrían ser nominadas en los próximos Premios Grammy.

En su paso por taquilla, la película recaudó más de 18 millones de dólares en sólo dos días, y durante la temporada de Halloween alcanzó entre 5 y 6 millones adicionales, una cifra destacable considerando que ya estaba disponible en streaming.