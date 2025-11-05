"El cadáver de la novia" regresa a cines por su 20º aniversario: conoce todos los detalles

Pocas películas han logrado dejar una huella tan profunda como El cadáver de la novia. Esta icónica cinta de stop motion se convirtió en un referente del género por su inconfundible estética gótica y su emotiva historia, una que demuestra que el amor verdadero puede trascender incluso la muerte.

La cadena Cinépolis confirmó a través de sus cuentas oficiales de Instagram y X (antes Twitter) el esperado reestreno, programado para el 11 de diciembre de 2025.

Por motivo de su aniversario número 20, la película estará disponible en distintos complejos del país, ofreciendo a los fanáticos mexicanos la oportunidad de revivir la magia única de Tim Burton, un cineasta que ha dejado huella en generaciones enteras.

"Un aniversario así se celebra entre lágrimas, flores secas y mucho gothic love. ¡#ElCadáverDeLaNovia vuelve! ¿La verás conmigo? @MasQueCineLatam", compartió la empresa en redes sociales.

¿DE QUÉ TRATA EL CADÁVER DE LA NOVIA?

Estrenada en 2005 y dirigida por Tim Burton junto a Mike Johnson, El cadáver de la novia nos transporta a un oscuro y melancólico pueblo del siglo XIX. La historia sigue a Víctor Van Dort, un joven tímido comprometido con Victoria Everglot en un matrimonio arreglado entre familias.

Durante los ensayos de la boda, Víctor huye al bosque para practicar sus votos y, sin darse cuenta, coloca el anillo en el dedo de una novia muerta: Emily. Ella interpreta su gesto como una propuesta real y lo arrastra al mundo de los muertos.

Desde entonces, Víctor queda atrapado entre dos mundos: el de los vivos, donde lo espera su prometida, y el de los muertos, donde Emily anhela justicia... y una segunda oportunidad para amar.

¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES LOS BOLETOS PARA LA VENTA?

Hasta el momento, Cinépolis no ha confirmado la fecha exacta de inicio de la preventa ni las sedes donde se proyectará la cinta. Sin embargo, se espera que, al igual que otros recientes reestrenos, El cadáver de la novia llegue a múltiples salas en todo México.

En los próximos días, la cadena dará a conocer más detalles sobre la venta anticipada y las funciones especiales.