Esta es la razón por la que GTA jamás saldrá de Estados Unidos, según el cofundador de Rockstar

Dan Houser, cofundador de Rockstar Games, rompió el silencio sobre uno de los temas que más curiosidad ha generado entre los fans de Grand Theft Auto: ¿por qué la saga nunca ha salido de Estados Unidos en sus títulos principales? En una reciente entrevista, el creativo explicó que la esencia del juego está profundamente ligada a la cultura estadounidense.

LA IDENTIDAD DE GTA ESTÁ EN LA CULTURA DE ESTADOS UNIDOS

Durante su participación en el podcast de Lex Fridman, Houser habló sobre cómo la ambientación de GTA refleja el alma de la sociedad estadounidense: una mezcla de excesos, desigualdad y aspiraciones. Según el desarrollador, ciudades como Miami, Nueva York o Los Ángeles son perfectas para las historias de Grand Theft Auto, ya que ofrecen el contraste ideal entre lujo y decadencia.

"El regreso a Vice City tiene todo el sentido", comentó Fridman, destacando que lugares como ese permiten explorar el lado satírico y oscuro del sueño americano. Houser coincidió y añadió: "GTA funciona en sitios como Miami, Nueva York o Los Ángeles porque son lugares llenos de glamour, crimen, riqueza y diversidad cultural. Todo eso encaja con lo que el juego intenta mostrar".

LONDRES FUE DIVERTIDO, PERO NO TENÍA LA MISMA ESENCIA

Aunque GTA experimentó con ambientaciones fuera de Estados Unidos en sus inicios como las expansiones Grand Theft Auto: London 1969 y London 1961, Houser reconoció que fue más un experimento que una dirección que quisieran seguir.

Recordó que, aunque aquellos juegos fueron entretenidos, un título principal ambientado en otro país no tendría el mismo impacto. "Se sentía como un juego sobre Estados Unidos, quizás visto desde afuera. Su espíritu estaba tan ligado a esa cultura que sería difícil trasladarlo a otro lugar", explicó.

UN UNIVERSO DEFINIDO POR EL SUEÑO AMERICANO

Para Houser, Grand Theft Auto siempre ha sido una crítica a la sociedad estadounidense y su obsesión por el poder, el dinero y la fama. Esa sátira cultural, que combina humor y violencia, perdería fuerza si se trasladara a un contexto ajeno.

Por ahora, la franquicia seguirá explorando su propio reflejo de Estados Unidos. Grand Theft Auto VI, que llegará el 26 de mayo de 2025 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, retomará esa fórmula en una versión moderna de Vice City, protagonizada por Jason y Lucía, los nuevos rostros del caos y la ambición en la saga.