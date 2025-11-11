VIDEO | Póngase audífonos: captan lamentos y sicofonías en tienda Waldo´s siniestrada en Hermosillo

El 17 de octubre, el estado de Sonora había sido conmocionado por el accidente carretero registrado en el tramo Guaymas-Hermosillo, con saldo de siete muertos y decenas de heridos, para que otra desgracia, registrada el sábado 1 de noviembre, sacudiera a la sociedad hasta sus cimientos: la explosión de la tienda Waldo´s en la ciudad capital.

En esa terrible ocasión perdieron la vida 24 personas y 10 más resultaron heridas, por efecto del fuego y el humo, provocado por el estallido de un transformador ubicado dentro de las instalaciones.

A poco más de una semana, un medio capitalino, El Mitotero, acudió al sitio donde estaba la tienda, para registrar en video y compartir con sus internautas, las condiciones en que se encontraba el lugar, el cual estaba resguardado en la parte frontal con mamparas, a fin de que las autoridades investiguen sin contratiempos.

LAS SICOFONÍAS Y LOS LAMENTOS

Sin embargo, lo que la reportera que cubría el momento parece no haber captado, fue que, además de su voz y el sonido del entorno, algo se escuchaba en el fondo.

De acuerdo con la información, Waldo´s permanece cerrada y quemada, por lo que los únicos en el lugar deberían ser inspectores e investigadores; sin embargo, el audio resulta aterrador.

Y cómo no si alcanzan a escucharse tanto lamentos, como sicofonías de personas que no están en el lugar, dando la impresión de que se trataría de un hecho paranormal.

El video se ha viralizado en redes sociales, pues al parecer consignan quejidos y gritos de dolor, así como voces tristes y hasta llanto.

Algunos internautas se han aventurado a decir que son voces del más allá de las víctimas, lo que ha provocado gran tristeza entre los que han visto el clip; sin embargo, lo que escuche, se lo dejamos a su criterio.