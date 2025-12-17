Nick, hijo del cineasta Rob Reiner comparece ante tribunal de Los Ángeles acusado del asesinato de sus padres

Nick Reiner, hijo del reconocido director y actor Rob Reiner, compareció este miércoles por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles, acusado del asesinato de sus padres. No obstante, la audiencia de imputación fue pospuesta y el acusado permanecerá detenido sin derecho a fianza, mientras se fija el próximo 7 de enero como fecha para que enfrente formalmente los cargos.

De acuerdo con medios presentes en la sala, Nick Reiner, de 32 años, se presentó detrás de un vidrio durante la breve diligencia judicial.

NICK REINER COMPARECE ANTE TRIBUNAL DE LOS ÁNGELES

A la salida del tribunal, su abogado defensor, Alan Jackson, señaló que el caso implica "asuntos muy complejos y serios" que deberán ser "examinados, observados y analizados" con detenimiento. El litigante pidió además que esta "tragedia devastadora que recayó sobre la familia Reiner" sea tratada con "mesura y dignidad", y se negó a precisar quién lo contrató.

Los cuerpos sin vida de Rob Reiner, de 78 años, y de su esposa, la fotógrafa Michel Singer Reiner, de 70, fueron localizados la tarde del domingo en su residencia ubicada en el exclusivo vecindario de Brentwood, en Los Ángeles. Horas más tarde, las autoridades detuvieron a Nick Reiner.

La Fiscalía de Los Ángeles formalizó el martes dos cargos por homicidio en primer grado, con circunstancias agravantes por tratarse de múltiples asesinatos y por el presunto uso de un cuchillo u otra arma mortal. De ser hallado culpable, el acusado podría enfrentar una condena de prisión sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, aunque el fiscal Nathan Hochman informó que esa determinación aún no ha sido tomada.

TRAGEDIA FAMILIAR

Medios estadounidenses reportaron que Romy Reiner, segunda hija del matrimonio, fue quien encontró los cuerpos y alertó a la policía. Algunas versiones señalan que la pareja habría sido acuchillada, mientras que el portal TMZ afirmó que habrían sido degollados.

El mismo medio indicó que, días antes del crimen, Rob Reiner y su hijo Nick asistieron juntos a una fiesta navideña del comediante Conan O´Brien, donde algunos asistentes habrían presenciado una discusión acalorada entre ambos. Asimismo, TMZ aseguró que el sospechoso se registró la madrugada del domingo en un hotel de Santa Mónica, donde personal de limpieza encontró presuntas manchas de sangre en el baño y la cama.

El matrimonio Reiner tuvo tres hijos, y Rob Reiner contaba además con una hija adoptiva de una relación previa. Nick Reiner vivía de forma intermitente con sus padres y había hablado públicamente de su adicción a las drogas, iniciada según él mismo relató a los 15 años. En un pódcast, afirmó haber pasado por 18 tratamientos de desintoxicación durante su adolescencia.

Esa experiencia personal inspiró la película Being Charlie (2015), que Nick coescribió y que fue dirigida por su padre, una historia centrada en la difícil recuperación de un joven, hijo de celebridades, devastado por las drogas.

Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación y mantiene en vilo tanto a la industria del entretenimiento como a la opinión pública en Estados Unidos.