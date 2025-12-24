Revelan que Tylor Chase, actor de El manual de Ned, se niega a recibir ayuda profesional

La situación de Tylor Chase, recordado por interpretar a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon El manual de supervivencia escolar de Ned, ha generado alarma entre fanáticos y miembros de la industria del entretenimiento. A sus 36 años, el exactor atraviesa un momento crítico y ha sido visto viviendo en situación de calle en Riverside, California, con un notable deterioro físico y emocional.

Videos recientes difundidos en redes sociales detonaron la preocupación pública. A partir de estas imágenes, autoridades locales, familiares y antiguos compañeros de trabajo comenzaron a dar detalles sobre su estado actual y los intentos fallidos por brindarle apoyo.

DÓNDE VIVE ACTUALMENTE TYLOR CHASE

De acuerdo con reportes de la policía de Riverside, Tylor Chase ha sido visto deambulando por zonas comerciales, recogiendo colillas de cigarro y buscando objetos en áreas traseras de establecimientos. Aunque su apariencia ha llamado la atención, las autoridades aclararon que no enfrenta cargos graves ni es buscado por delitos mayores.

Desde agosto de 2023, el actor acumula al menos 12 procesos por faltas menores, entre ellas pequeños hurtos y estar bajo los efectos de sustancias. La policía señala que mantiene una actitud generalmente tranquila y cooperativa cuando interactúan con él.

POR QUÉ SE NIEGA A RECIBIR AYUDA PROFESIONAL

Uno de los puntos que más ha generado debate es la negativa constante de Chase a aceptar apoyo institucional. Autoridades de Riverside confirmaron que en repetidas ocasiones se le ofrecieron refugios, programas contra adicciones y atención en salud mental, pero todas las propuestas fueron rechazadas.

Según los protocolos vigentes, la ayuda no puede imponerse si la persona no representa un riesgo inmediato para sí misma o para terceros. Esta situación limita la capacidad de intervención de las autoridades, aun cuando el deterioro del actor es evidente.

LA POSTURA DE SU MADRE Y EL LLAMADO A NO DONAR DINERO

Paula Moisio, madre de Tylor Chase, ha sido clara en sus declaraciones públicas. Pidió expresamente que no se realicen donaciones económicas a nombre de su hijo, ya que considera que no está en condiciones de administrar dinero de manera responsable.

Moisio ha insistido en que su hijo necesita atención médica urgente y tratamiento especializado. Sin embargo, reconoce que él se niega a recibir este tipo de ayuda, lo que ha complicado cualquier intento de apoyo más estructurado.

QUÉ HA DICHO TYLOR CHASE SOBRE SU SALUD

El propio Chase ha hablado sobre el consumo de sustancias y medicamentos. Ha mencionado fármacos como Prozac, Adderall, Wellbutrin y Zoloft, los cuales asegura que le fueron recetados, aunque afirma no contar con un diagnóstico formal de salud mental.

Pese a presentar heridas visibles en las manos y un aspecto descuidado, el actor sostiene que no se considera una persona sin hogar de forma permanente. Afirma que recibe apoyo de gente de la comunidad y que ha considerado mudarse a Georgia con su padre para ingresar a un programa de vivienda asistida, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

EL APOYO DE DANIEL CURTIS LEE Y OTROS ACTORES

Tras la viralización de los videos, Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Cookie en la serie, decidió intervenir personalmente. El 23 de diciembre viajó desde Los Ángeles hasta Riverside para localizar a Chase.

Lee logró encontrarlo, lo invitó a comer y pagó una habitación de hotel para que pasara la Nochebuena y la Navidad bajo techo. Además, contactó a Devon Werkheiser, protagonista de la serie, para que hablara con Chase e intentara convencerlo de aceptar ayuda.

A estos esfuerzos se sumó Shaun Weiss, actor de The Mighty Ducks, quien ha compartido públicamente su propia experiencia de rehabilitación. Weiss ofreció a Chase una cama en un centro de desintoxicación y tratamiento a largo plazo en San Clemente.

UN FUTURO AÚN INCIERTO

Por ahora, la situación de Tylor Chase sigue siendo delicada. Existe una red de apoyo conformada por familiares, excompañeros y miembros de la comunidad que buscan ayudarlo, pero el factor determinante continúa siendo su disposición a aceptar tratamiento profesional.

Mientras tanto, fanáticos y colegas permanecen atentos, con la esperanza de que estas intervenciones logren abrir una puerta hacia la estabilidad y la recuperación, en un caso que refleja la complejidad de la salud mental y los límites de la ayuda cuando no es aceptada.