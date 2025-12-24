Estas fueron las películas mexicanas que dominaron la taquilla en 2025

El cine mexicano cerró 2025 con cifras que confirman una recuperación paulatina en la asistencia a salas y un renovado interés del público por las producciones nacionales.

De acuerdo con el listado elaborado por el periodista Edgar Apanco, con base en datos de Canacine y Comscore, una comedia encabezada por jóvenes figuras del espectáculo se convirtió en el mayor éxito comercial del año, en un periodo marcado por una amplia oferta de estrenos y una fuerte competencia en taquilla.

PELÍCULAS MEXICANAS QUE DOMINARON LA TAQUILLA EN 2025

La película “Mesa de Regalos”, protagonizada por José Eduardo Derbez y Cassandra Sánchez Navarro, se colocó como la cinta mexicana más taquillera de 2025. Su desempeño en salas la llevó a encabezar el ranking anual, consolidándose como el título nacional con mayor recaudación.

En el segundo lugar aparece “Mirreyes vs Godínez: Las Vegas”, tercera entrega de la exitosa saga de comedia, que reunió a Regina Blandón, Diana Bovio, Daniel Tovar, Michelle Rodríguez y Christian Vázquez. La franquicia volvió a conectar con el público y mantuvo su fuerza comercial en esta nueva entrega.

La animación también logró abrirse paso entre los grandes éxitos del año gracias a “Soy Frankelda”, producción que se coló en el Top 20 de las películas mexicanas más taquilleras. El filme, que ya se encuentra disponible en HBO Max, incluso cuenta con una exposición especial en la Cineteca Nacional, lo que subraya su impacto cultural más allá de la taquilla.

El Top 5 lo completan “¡Qué huevos, Sofía!” y “Mamá reinventada”, dos propuestas que lograron una destacada respuesta del público y reforzaron la presencia de la comedia dentro de los géneros más rentables del cine nacional.

TOP 20 DE LAS PELÍCULAS MEXICANAS MÁS TAQUILLERAS DE 2025

El desempeño del cine mexicano en 2025 estuvo marcado por una amplia diversidad de géneros y propuestas que lograron encontrar su lugar en las salas comerciales. A lo largo del año se estrenaron 114 películas nacionales, una cifra relevante dentro de la industria, aunque todavía por debajo del máximo histórico alcanzado en 2018, año que continúa como referente en número de lanzamientos.

Mesa de Regalos

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas

Soy Frankelda

¡Qué huevos, Sofía!

Mamá reinventada

Loco por ella

Kenia Os: La OG

No me sigas

Desastre en familia

Juan Gabriel: Mis 40 en Bellas Artes

Tormento

Batman Azteca: Choque de imperios

Déjame estar con él

Un cuento de pescadores: La maldición de la Miringua

Autos, M%#a y Rocanrol

Borrón y vida nueva

Amores Perros 25 aniversario

Lo que dice el corazón

Corina

El club perfecto

Las películas ubicadas en los tres primeros lugares de la taquilla nacional lograron un desempeño sobresaliente, ya que en conjunto superaron los 258.5 millones de pesos en recaudación durante 2025.

Además, estos títulos consiguieron atraer a más de dos millones de espectadores, una cifra que refleja la recuperación gradual del cine mexicano y el creciente interés del público por las historias producidas en el país.