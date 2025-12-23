Santa Claus: Así nació el clásico de Navidad en 1959 que se convirtió en una joya del cine mexicano

Desde su estreno en 1959, Santa Claus se ha consolidado como uno de los clásicos navideños más singulares del cine mexicano, muchísimo antes de que existieran las plataformas de streaming y la inteligencia artificial.

¿CÓMO SURGIÓ LA PELÍCULA SANTA CLAUS?

La cinta fue dirigida por René Cardona en plena época del Cine de Oro, cuando el cine mexicano buscaba nuevas fórmulas para conectar con el público. La intención era clara: crear una película navideña pensada principalmente para niñas y niños, algo poco habitual en ese momento.

No se trata únicamente de una película antigua que se repite cada diciembre, sino de una obra que nació de una idea arriesgada para su época y que terminó construyendo un imaginario propio, donde la fantasía, el surrealismo y la ternura conviven de forma natural.

Para lograrlo, la historia combinó elementos religiosos, una narrativa moral muy marcada y una sorprendente dosis de ciencia ficción que, vista hoy, roza lo onírico y surrealista.

Santa Claus es interpretado por José Elías Moreno , un actor mexicano con una larga trayectoria en cine clásico, cuya presencia y voz aportan autoridad y una mezcla de ternura y firmeza al personaje principal.

6 DATOS CURIOSOS DE SANTA CLAUS

Un Santa Claus "tecnológico". El personaje cuenta con un laboratorio en el Polo Norte, pantallas para vigilar a los niños y dispositivos que reflejaban una idea futurista muy avanzada para el cine mexicano de los años cincuenta. Ciencia y fe en la misma historia. La película mezcla sin pudor valores cristianos con tecnología y fantasía, una combinación poco común que hoy se percibe como uno de sus rasgos más surrealistas. El villano Pitch. El antagonista, interpretado por José Luis Aguirre, conocido también como "Trotsky", es una representación teatral del Diablo que se convirtió en uno de los personajes más recordados del filme por su estética exagerada y sus diálogos moralizantes. Pensada para el público infantil. Fue una de las primeras producciones mexicanas enfocadas directamente en niñas y niños, rompiendo con la tendencia de filmes dirigidos a adultos. Distribución internacional. La película fue doblada al inglés y exhibida fuera de México, donde con el tiempo adquirió estatus de cinta de culto por su estética peculiar. La televisión la hizo tradición. Su transmisión constante en la televisión abierta durante diciembre fue clave para que se convirtiera en un ritual navideño familiar.

¿POR QUÉ SIGUE SIENDO VIGENTE SANTA CLAUS DE 1959?

La originalidad de Santa Claus radica en que nunca intentó imitar modelos extranjeros. Su narrativa es sencilla, pero profundamente simbólica, con una clara división entre el bien y el mal que resulta comprensible y entrañable incluso para nuevas generaciones.

La mezcla de efectos especiales artesanales, actuaciones teatrales y una ambientación ingenua contribuye a ese tono que hoy se identifica como parte de su encanto. A pesar de su antigüedad, la película sigue vigente porque conecta con la nostalgia y la memoria colectiva.

No compite con grandes producciones ni con efectos digitales, pero ofrece algo que pocas películas logran: una sensación de familiaridad. Santa Claus (1959) sigue regresando cada diciembre porque representa una Navidad más simple, más cercana y profundamente mexicana.