"Paquete retenido" la nueva estafa que está afectando a miles de personas por Navidad

Durante la temporada navideña, cuando aumentan las compras en línea y la espera de envíos, vuelve a circular una estafa que ya es conocida, pero que sigue cobrando víctimas. Se trata del fraude del "paquete retenido", un engaño que aprovecha la expectativa por recibir pedidos para robar información personal a través de mensajes falsos.

El fraude suele llegar por mensaje de texto y aparenta ser enviado por una empresa de mensajería reconocida. El aviso informa que una entrega fue detenida por un supuesto error en la dirección y pide verificar los datos mediante un enlace. El mensaje resulta creíble porque muchas personas han realizado compras recientes y los problemas de entrega son comunes en estas fechas.

Al dar clic, la víctima es enviada a una página que imita el diseño de una empresa de paquetería, con logotipos y colores similares a los originales. Aunque parece oficial, el sitio es falso y su único objetivo es obtener datos personales.

En la página fraudulenta se solicita información como nombre, correo electrónico, teléfono y domicilio. Al proporcionar estos datos, los estafadores pueden usarlos para crear bases de datos, revender la información o incluso cometer fraudes financieros sin que la persona lo note de inmediato.

En algunos casos, el engaño incluye un supuesto pago pendiente, generalmente pequeño, para liberar el envío. Aunque la cantidad parece mínima, el verdadero riesgo está en la captura de datos bancarios.

POR QUÉ SIGUE FUNCIONANDO



Este tipo de fraude es conocido como smishing, una modalidad que utiliza mensajes SMS para hacerse pasar por empresas legítimas. Funciona porque se adapta al contexto del momento: más compras, más envíos y más atención puesta en el teléfono móvil.

Expertos en ciberseguridad han advertido que estas estafas reaparecen cada año en temporadas como Navidad, Black Friday o rebajas, cambiando solo pequeños detalles para seguir engañando a los usuarios.

Existen pistas que ayudan a identificar este fraude. Mensajes con tono urgente, errores de escritura, enlaces extraños o direcciones web que no coinciden con las oficiales son señales claras de engaño. Ninguna empresa de mensajería solicita datos personales ni pagos a través de enlaces enviados por SMS.También es importante revisar la dirección del sitio web antes de hacer clic. Cualquier variación del dominio oficial debe considerarse sospechosa.

QUÉ HACER SI RECIBES EL MENSAJE



Ante un mensaje de este tipo, la recomendación es no abrir el enlace, no compartir información y eliminarlo de inmediato. Si ya se ingresaron datos, se sugiere cambiar contraseñas, revisar movimientos bancarios y contactar a la institución financiera correspondiente.

La forma más segura de verificar un envío es ingresar directamente a la plataforma donde se realizó la compra o comunicarse con la empresa de mensajería por sus canales oficiales. La razón por la que este fraude regresa cada Navidad es simple, hay más envíos y más confianza por parte de los usuarios. Los estafadores aprovechan ese momento de distracción para actuar.

La recomendación final es clara, si un mensaje pide datos o dinero por SMS y genera urgencia, lo más probable es que sea un engaño. Mantener la atención y desconfiar puede evitar un mal rato en estas fechas.