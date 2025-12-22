Pronostican Navidad calurosa en Ciudad Obregón y fin de año con probabilidad de lluvias

Este año, la Navidad en Ciudad Obregón será inusualmente cálida, en comparación con años anteriores. De acuerdo con el pronóstico de AccuWeather, se espera que la temperatura mínima para el 24 de diciembre alcance los 20°C, mientras que la máxima será de 31°C. Para el 25 de diciembre, las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 33°C.

Esto representa una gran diferencia con las temperaturas registradas en 2024, cuando el 24 de diciembre se reportaron mínimas de 7°C y máximas de 29°C, y el 25 de diciembre las temperaturas variaron entre 13°C y 28°C.

UN CAMBIO EN LAS MÍNIMAS

Aunque las temperaturas máximas no presentan grandes variaciones entre 2024 y 2025, las mínimas sí muestran una diferencia significativa. Esto implica que, probablemente, no será necesario usar los abrigos pesados o chamarras gruesas que eran comunes en años pasados para esta temporada navideña.

Según el portal Wanderlog.com, la temperatura promedio para un diciembre en Ciudad Obregón es de 13°C en las mínimas y 26°C en las máximas, lo que hace que el clima de este año se aleje completamente de los promedios históricos.

¿HABRÁ LLUVIAS PARA FIN DE AÑO?

Para la noche del 31 de diciembre, se espera un descenso considerable en las temperaturas, con mínimas de 14°C y máximas de 25°C.

Sin embargo, lo más destacable es que el portal Meteored.com pronostica una probabilidad del 50% de lluvia para la última noche del 2025 en Ciudad Obregón, lo que podría generar cambios en los planes de celebración al aire libre.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR UNA NAVIDAD DIFERENTE

Con estas variaciones de temperatura, es recomendable adaptar la vestimenta a las condiciones del momento. Aunque no se espera frío extremo, un suéter ligero podría ser útil para las noches más frescas, especialmente en los días 31 de diciembre y 1 de enero.

Además, si tienes planes al aire libre para la nochebuena o nochevieja, no olvides estar preparado por si las lluvias deciden hacer su aparición.