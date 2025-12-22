Prevén incremento en casos de influenza en Sonora

Aunque en lo que va de la temporada invernal no se han registrado casos graves de influenza en el sur de Sonora, se prevé que durante los primeros dos o tres meses de 2026 la incidencia se incremente, por lo que es recomendable la aplicación de la vacuna que las instituciones del Sector Salud están poniendo de forma gratuita, indicó el médico José Luis López Cebreros.

El entrevistado manifestó que algunas personas presentan molestias después de dos o tres días de aplicado el biológico, lo cual puede ser considerado normal, pero si estas son severas, se debe acudir al médico para atención y en caso necesario, realizarse análisis para descartar Covid-19 o algún tipo grave de influenza, como puede ser la AH3N2, de la que ya se registró el primer caso en la región, en un viajero foráneo.

En la actual temporada invernal se han estado registrando más casos de influenza que de Covid, y algunas personas confunden ambos; sin embargo, hay algunas diferencias en los síntomas, comentó.

La influenza, dijo, es menos incómoda que el Covid, pero la fiebre es más alta en la primera y cuando se presenta de manera más enérgica puede llevar al paciente a estar en cama de tres a cuatro días, a partir de lo cual se puede restablecer al 100 por ciento.

La nueva cepa de influenza (AH3N2) se encuentra actualmente en 32 países, y aunque en casos graves puede llevar al paciente a ser hospitalizado, con los debidos cuidados éste se restablece, igualmente, por completo y sin secuelas, expresó el entrevistado.

Reveló que durante la actual temporada se han presentado dos casos graves de influenza, en Hermosillo y Nogales, uno de los cuales derivó en la defunción del paciente, por lo que urgió a atenderse cuando se presenten los síntomas de alarma.

Con relación a la vacuna contra la influenza, el médico hizo saber que esta comienza a hacer efecto de dos a tres semanas después de haber sido aplicada, y debido a que se espera una escalada de casos para el 2026, es que se recomienda aplicarla canto antes y de esta manera prevenir casos graves de la enfermedad.

En cuanto al Covid-19, reveló que le ha detectado tres casos posibles, los cuales se han confirmado en laboratorio.

Para finalizar, advirtió que, si la persona presenta gripa, tos o catarro y debe salir a lugares concurridos, se debe poner cubrebocas para evitar contagiar, y llevar a cabo el lavado de manos de manera adecuada, sí como usar ge antibacterial a base de alcohol al 60 o 70 por ciento.