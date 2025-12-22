Socavones quedan pendientes en Cajeme

A pesar de los trabajos realizados por personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) para reparar las vialidades donde surgieron socavones este 2025, algunos de ellos siguen señalizados y serán atendidos después de las fiestas decembrinas, por lo que se recomienda a los cajemenses tener precaución al manejar por la ciudad.

El director técnico de la paramunicipal, Jesús Antonio Ponce Zavala, dio a conocer que de momento se trabajó en el colector de la calle 300 entre 5 de febrero y Sinaloa. Reiteró que todos los hundimientos serán atendidos, pues seguirán los trabajos.

"Es una interconexión que se va a atender, pero primero se tuvo que atender el socavón de la calle 300 entre 5 de febrero y Sinaloa, el siguiente paso es ese colector pero por los días festivos se dejarán pasar, será una reparación puntual", mencionó.

Uno de los hundimientos que se encuentran pendientes de ser atendidos es el que se ubica en la calle Jalisco casi esquina con la vialidad 300, donde se puede observar que se colocó cinta para prevenir accidentes, mientras que algunos ciudadanos pusieron también distintos neumáticos y botes, con el objetivo de que los conductores perciban el riesgo y lo avadan.

A lo largo de este 2025 se atendieron distintos hundimientos que surgieron, principalmente, por las lluvias que se registraron. Entre las calles donde más se presentaron se encuentra la 300 y la calle 5 de mayo.

La paramunicipal dio a conocer que se han destinado millones de pesos para reparar zonas donde han surgido socavones.