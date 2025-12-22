Piden cajemenses transparencia del presupuesto 2026

Tras darse a conocer que hoy se reunirán los regidores que integran la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública para analizar el proyecto del Presupuesto de Egresos para 2026, la agrupación Ciudadanos con Conciencia (CCC) hizo un llamado a los regidores en el que pidió no aprobar el proyecto sin que se analice a profundidad un Programa Operativo Anual, de manera que se garantice transparencia.

Recordó a la sociedad que la función de un Programa Operativo Anual es el documento rector de la planeación que se hace para el transcurso del año, y su ausencia impide una evaluación responsable del presupuesto.

“En cualquier proceso sano de administración pública, el orden lógico es que haya una planeación, programación, presupuestación, ejecución, y evaluación. Sin el Programa Operativo Anual habría una falta de claridad sobre qué se va a hacer en 2026, además de que sería imposible evaluar si el gasto es pertinente, existiría el riesgo de discrecionalidad en el ejercicio del recurso y habría dificultad futura para exigir resultados o rendición de cuentas”, comunicó Caro Almada, una de las integrantes.

Asimismo, destacó la importancia de que existan tiempos razonables en el análisis del Presupuesto de Egresos, ya que debe aprobarse antes de que finalice el año y el análisis en la Comisión de Hacienda será este 23 de diciembre, lo que deja un tiempo reducido para que sea llevado a Cabildo.

“Con fundamento en principios de buena administración pública y rendición de cuentas, se solicita la entrega inmediata y formal del Programa Operativo Anual 2026 del Municipio de Cajeme, diferir la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2026 hasta contar con dicho documento, no votar los asuntos en paquete, dada su complejidad e impacto financiero y patrimonial, garantizar tiempos razonables de análisis, acordes a la magnitud de las decisiones a tomar” agregó.

Se espera que la Sesión de Cabildo tenga lugar entre el 24 y 25 de diciembre.