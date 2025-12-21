Robo de cableado deja sin luces al Árbol Navideño de la Plaza Álvaro Obregón

La tarde de este domingo, el Árbol Navideño de la Plaza Álvaro Obregón y parte del alumbrado decorativo del lugar permanecieron apagados, presuntamente a causa del robo de cableado eléctrico.

A través de sus redes sociales, Guillermo Gaytán, encargado de la empresa responsable de la iluminación de la plaza —y quien en años anteriores presentó el tradicional Christmas Show— informó que recibió una llamada para solicitarle apoyo y dar solución al desperfecto.

Gaytán señaló que el hecho le resultó sorprendente y preocupante, ya que se trata de cableado eléctrico que puede provocar una descarga a cualquier persona que intente manipularlo sin el conocimiento ni las medidas de seguridad adecuadas.

Más tarde, el encargado compartió otra historia en la que se le observa trabajando para reparar los daños, mientras la Plaza Álvaro Obregón permanece solo parcialmente iluminada, en espera de que se restablezca por completo el encendido del Árbol Navideño y las luces decorativas.