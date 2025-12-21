Analizarán ediles proyecto para Presupuesto de Egresos 2026

El próximo 23 de diciembre los regidores de Cajeme que integran la Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunirán para analizar el proyecto de Egresos para el Municipio de Cajeme y sus Paramunicipales para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual deberá ser sometido a votación durante una sesión de Cabildo antes de que finalice este 2025.

En la convocatoria también se contemplan otros puntos para analizar, como lo es un Programa de Austeridad del Municipio de Cajeme para el año entrante, así como un Programa Financiero Municipal y un Programa Operativo Anual.

Recientemente, ediles dieron a conocer que no habían sido convocados aún para analizar el proyecto, pero dijeron tener confianza en que se vote en tiempo y forma en Cabildo.

Quienes integran el Cabildo de Cajeme también dieron a conocer que hay otros pendientes en cuanto a solicitudes de información que han hecho a distintas dependencias del gobierno municipal, siendo una de ellas a qué rubros se aplicarán los 50 millones de pesos solicitados por el Ayuntamiento recientemente.

"Estoy pidiendo la relación de cuáles han sido arreglados y cuáles están pendientes. También sigue pendiente la respuesta de los 50 millones de pesos sobre los rubros en los que se va a aplicar", dijo la regidora Adriana Torres de la Huerta.

Otro pendiente de Cabildo es aprobar los lineamientos para que el Fondo de Seguridad Pública entre en funciones.