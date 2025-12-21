Piden apoyo para terminar de pintar emblemáticas letras

El Comité por un Esperanza Mejor avanza en el proyecto de instalación de letras emblemáticas en la entrada a la comisaría, trabajando actualmente en la aplicación de pintura, por lo que solicitan el apoyo de las personas que quieran sumarse a la causa, por medio de una rifa navideña que se llevará a cabo próximamente.

Por medio de un comunicado, la agrupación dio a conocer que se venden boletos a 50 pesos, con los cuales se hará un sorteo el día 31 de diciembre, por medio de la Lotería Nacional. Los participantes podrán ganar un premio de 5 mil pesos, por lo que los integrantes del comité extienden su invitación.

Fue en el mes de noviembre de este año cuando se instalaron las letras emblemáticas en la Plaza del periodista de Esperanza, como parte de los esfuerzos que ha realizado el comité. Sin embargo, todavía siguen los trabajos para agregar la pintura y los símbolos que contarán la historia de la comisaría más grande de Cajeme.

Los miembros de la agrupación informaron que trabajan de la mano con un carrocero para concluir los trabajos, además de que existe el compromiso por parte del comisario, Ricardo Rodríguez Moreno.

"Agradecemos profundamente a todas las personas que han adquirido sus boletos y que, con su apoyo, hacen posible que continuemos avanzando en este proyecto tan especial para nuestra comunidad. Gracias a su confianza, seguimos trabajando con dedicación para que en los próximos días quede terminada la obra de nuestras letras emblemáticas de Esperanza, un símbolo que representará el orgullo y la identidad de nuestro pueblo. Sabemos que muchos esperan las instalación de las letras pero queremos garantizar que todo se realice de la mejor manera y con total transparencia. Su respaldo nos impulsa a seguir adelante y a entregar un trabajo digno de todos ustedes", se lee en su comunicado.

Se han invertido más de 100 mil pesos en este proyecto.