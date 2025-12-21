Capufe vigilará carreteras con operativo de invierno

Ante un incremento en los cruces de las casetas de cobro en el sur de Sonora, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) mantiene abiertos todos sus carriles, reforzó la atención presencial y telefónica, además que tiene vehículos de auxilio como parte del operativo de invierno 2025.

La dependencia federal detalló que el incremento en relación al aforo diario es del dos por ciento en la red carreta administrada por CAPUFE, por lo que se abrirá la totalidad de los carriles disponibles en las plazas de cobro, además que se implementarán tareas de bandereo, así como la modalidad de cabinas móviles, cobro anticipado, cobro y cambio en línea, cobro por copiloto y la instalación de puntos estratégicos para dar atención a las personas usuarias, con lo que se busca garantizar un viaje ágil.

Además de esto, se dispondrá de vehículos de atención inmediata entre los que se encuentran ambulancia, unidades de rescate, grúas y unidades de señalamiento dinámico, las cuales estarán disponibles las 24 horas del día, las cuales se pueden solicitar de manera gratuita marcando al 074.

Medidas de seguridad y asistencia durante la temporada de invierno

En lo que refiere a la seguridad, CAPUFE informó que trabajará en coordinación con las unidades de Protección Civil, Guardia Nacional, policía estatal y local, ángeles verdes y otras corporaciones.

Durante la temporada de invierno se tiene previsto superar el aforo de vehículos de aproximadamente 254 mil del año pasado en Estación Don, así como los 363 mil en Fundición y cerca de 192 mil en Esperanza.

La dependencia federal recomendó a los automovilistas revisar sus unidades antes de salir, evitar el uso de celular mientras manejan, no conducir bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas que alteren el estado de alerta, respetar los límites de velocidad, usar cinturón de seguridad y descansar adecuadamente antes de manejar.