Ciudad Obregón

Ambas problemáticas resultan riesgosas y dan una mala imagen al sector

Dic. 21, 2025
Baldíos sucios y jaurías afectan a vecinos de Las Fuentes

Jaurías constantes en las calles y solares sucios son algunas de las problemáticas que afectan a vecinos de la colonia Las Fuentes, quienes extienden su llamado al Centro de Control Animal de Ciudad Obregón, así como a la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos de Cajeme, de manera que ambas tomen acciones al respecto y colaboren con ellos.

Uno de los principales puntos de esta colonia en donde se pueden observar perros callejeros que desparraman la basura es en el cruce de las calles Zempoala y Huamantla, lo que preocupa a algunos de los residentes, ya que temen que pudiera presentarse alguna agresión, mientras que al mismo tiempo deben limpiar el desastre que hacen los canes al morder las bolsas en las que las familias colocan los desechos.

A esta situación se suma que cerca de un reconocido centro comercial que se ubica en entre la calle Huamantla y Avenida París, por la vialidad Zempoala, existe un solar en donde las personas arrojan cotidianamente desechos y hasta llantas que se encuentran en mal estado.

El resultado de esta mala práctica es la acumulación de basura, lo que no solamente genera un mal aspecto para la colonia, sino que también representa un posible foco de infección y la presencia de fauna nociva, ya que también hay maleza crecida.

Los residentes de la colonia que deben cruzar por esta zona de manera peatonal para llegar a sus viviendas son los más afectados, pues perciben el camino inseguro, por lo que piden la intervención del gobierno municipal.

En el solar se quema basura ocasionalmente, lo que también pone en riesgo la salud y seguridad de los vecinos.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

