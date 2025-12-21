Cbtis 188 impulsa tecnología con nueva carrera

Para el siguiente año se tiene proyectado abrir una nueva carrera técnica en el Cbtis 188, con lo que sumarían seis programas dentro de la oferta educativa de esa institución, informó la directora del plantel, Imelda Imelda Quevedo Valenzuela.

Se trata de la carrera de Robótica y Automatización, que está programada arrancar para agosto del 2026 y con lo que se ampliará la oferta educativa que se tiene para los jóvenes de Cajeme.

“Tenemos muchos proyectos académicos para el siguiente año, muchos proyectos académicos, estamos hablando de la remodelación de la oferta educativa, tenemos en planes iniciar con una nueva carrera, muy probablemente sea Robótica y Atomatización”.

Impacto en la comunidad educativa de Cajeme

Señaló que la dirección general del DGTI encomendó actualizar la oferta educativa para ser más pertinentes en el área de influencia y esta carrera ya se encuentra aprobada.

Esta es una carrera que tiene relevancia debido a la actividad tecnológica e industrial de la región e iniciará con un grupo de 50 jóvenes para el semestre de agosto del 2026.

“Vamos a tener un grupo únicamente, un grupo de 50 estudiantes que sumaríamos a los 550 alumnos que ahorita recibimos este ciclo, para recibir a 600 alumnos de nuevo ingreso en agosto del 2026”.