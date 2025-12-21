  • 24° C
Ciudad Obregón

Cbtis 188 impulsa tecnología con nueva carrera

Impulsará las tecnologías con esta carrera técnica que busca generar a jóvenes más capacitados para encontrar espacios en universidades

Dic. 21, 2025
En los últimos años se agregaron Enfermería y Ciberseguridad a la oferta académica del Cbtis 188 y esta sería la tercera carrera nueva

Para el siguiente año se tiene proyectado abrir una nueva carrera técnica en el Cbtis 188, con lo que sumarían seis programas dentro de la oferta educativa de esa institución, informó la directora del plantel, Imelda Imelda Quevedo Valenzuela.

Se trata de la carrera de Robótica y Automatización, que está programada arrancar para agosto del 2026 y con lo que se ampliará la oferta educativa que se tiene para los jóvenes de Cajeme.

“Tenemos muchos proyectos académicos para el siguiente año, muchos proyectos académicos, estamos hablando de la remodelación de la oferta educativa, tenemos en planes iniciar con una nueva carrera, muy probablemente sea Robótica y Atomatización”.

Impacto en la comunidad educativa de Cajeme

Señaló que la dirección general del DGTI encomendó actualizar la oferta educativa para ser más pertinentes en el área de influencia y esta carrera ya se encuentra aprobada.

Esta es una carrera que tiene relevancia debido a la actividad tecnológica e industrial de la región e iniciará con un grupo de 50 jóvenes para el semestre de agosto del 2026.

“Vamos a tener un grupo únicamente, un grupo de 50 estudiantes que sumaríamos a los 550 alumnos que ahorita recibimos este ciclo, para recibir a 600 alumnos de nuevo ingreso en agosto del 2026”.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


