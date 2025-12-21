  • 24° C
Vocalista de Metallica en Ciudad Obregón

La presencia del reconocido cantante generó expectativa entre seguidores locales, luego de que se difundiera su visita a la región durante las últimas

Dic. 21, 2025
Metallica es una banda de heavy metal originaria de Estados Unidos, considerada una de las más influyentes y exitosas en la historia del rock
James Hetfield, reconocido vocalista y guitarrista de la legendaria banda estadounidense Metallica, se dejó ver recientemente en Ciudad Obregón, generando sorpresa entre seguidores del rock pesado en la región. Hetfield, de 61 años y figura emblemática del grupo que marcó el rumbo del heavy metal desde la década de los 1980, pasó por esta ciudad del sur de Sonora durante su estancia en México.  

Metallica, fundada en San Francisco, California en 1981, se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes del género metal con éxitos como "Enter Sandman", "Nothing Else Matters" y "Master of Puppets". La banda está integrada por Hetfield como vocalista principal y guitarrista rítmico, Lars Ulrich en la batería, Kirk Hammett en la guitarra principal y Robert Trujillo en el bajo. Durante cuatro décadas, Metallica ha vendido millones de discos, ha ganado múltiples premios y ha llevado su música a audiencias masivas en todo el mundo. 

La visita de Hetfield a Ciudad Obregón ocurrió en un contexto no relacionado directamente con presentaciones de la banda en la ciudad, ya que Metallica no tiene fechas programadas en el sur de Sonora. Según reportes locales y publicaciones en redes sociales, el músico fue visto en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, donde se detuvo para tomarse fotografías con algunos fans y firmar autógrafos, incluso de guitarras para seguidores que lo reconocieron.  

Aunque los detalles oficiales sobre el motivo de su estancia en esta ciudad no han sido comunicados por un portavoz de Metallica o por el propio cantante, diversas publicaciones de redes sociales sugieren que su paso por Obregón tuvo un carácter personal y espontáneo, posiblemente como parte de un recorrido o descanso durante su estancia en México. Los seguidores locales interpretaron su presencia como "un regalo de Navidad inesperado", dada la cercanía de las festividades y la emoción que generó entre los aficionados al género.

Fernanda Rodríguez
