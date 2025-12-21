  • 24° C
Ciudad Obregón

Habrá guardias en taxis colectivos de Obregón

Buscan que los usuarios de taxis tengan opciones para moverse hacia diferentes puntos de la ciudad

Dic. 21, 2025
El flujo de usuarios del transporte público ha incrementado entre un 40 al 60 por ciento y muchos de ellos optan por los taxis colectivos
 El servicio de taxi colectivo en Obregón trabajará con guardias el 24 y 31 de diciembre ante la demanda que ha habido por la temporada navideña, informó el presidente de la Fundación Madrazo, Reynaldo Castillo López.

El representante de los 160 taxistas de la Fundación Madrazo, Taxis Obson, Taxis Santa Fe y Taxis Sevilla, dijo que se van a organizar para dejar guardias en el hasta las 22:30 a 23:30 horas, con lo que se cubrirá la demanda que pueda existir a esas horas hacia las diferentes colonias de Obregón

"En las fechas navideñas vamos a poner guardias, a ver cómo nos ponemos de acurdo porque ha habido una buena respuesta y se va trabajar así el 24 y 31, quee haya guardia".

Castillo López dijo que en esta semana se tuvo la necesidad de ampliar horarios, ya que hubo rutas de camiones que dejaron de funcionar después de las 20:00 o 21:00 horas y el usuario requería del servicio.

imagen-cuerpo

Desafíos y necesidades del servicio de taxi colectivo en Obregón

"Lo que sí queda demostrado otra vez es que los taxis colectivos mueven a la ciudadanía, mueven a gran sector del usuario que viene al centro usan el taxi colectivo por la falta de camiones"

Resaltó la necesidad que se resuelva la situación de los taxis colectivos para lograr que haya más normatividad y que la gente tome el servicio que mejor considere.

"Los taxis colectivos es un problema social que hay que darle solución, porque hay muy buena respuesta, la afluencia ha sido positiva".

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


