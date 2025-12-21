Habrá guardias en taxis colectivos de Obregón

El servicio de taxi colectivo en Obregón trabajará con guardias el 24 y 31 de diciembre ante la demanda que ha habido por la temporada navideña, informó el presidente de la Fundación Madrazo, Reynaldo Castillo López.

El representante de los 160 taxistas de la Fundación Madrazo, Taxis Obson, Taxis Santa Fe y Taxis Sevilla, dijo que se van a organizar para dejar guardias en el hasta las 22:30 a 23:30 horas, con lo que se cubrirá la demanda que pueda existir a esas horas hacia las diferentes colonias de Obregón.

"En las fechas navideñas vamos a poner guardias, a ver cómo nos ponemos de acurdo porque ha habido una buena respuesta y se va trabajar así el 24 y 31, quee haya guardia".

Castillo López dijo que en esta semana se tuvo la necesidad de ampliar horarios, ya que hubo rutas de camiones que dejaron de funcionar después de las 20:00 o 21:00 horas y el usuario requería del servicio.

Desafíos y necesidades del servicio de taxi colectivo en Obregón

"Lo que sí queda demostrado otra vez es que los taxis colectivos mueven a la ciudadanía, mueven a gran sector del usuario que viene al centro usan el taxi colectivo por la falta de camiones"

Resaltó la necesidad que se resuelva la situación de los taxis colectivos para lograr que haya más normatividad y que la gente tome el servicio que mejor considere.

"Los taxis colectivos es un problema social que hay que darle solución, porque hay muy buena respuesta, la afluencia ha sido positiva".