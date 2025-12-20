Hace INE llamado urgente a renovar credenciales

Debido a que el miércoles 31 de diciembre vencerán las credenciales de elector con vigencia 2025, las cuales quedarán inhabilitadas a partir del 1 de enero de 2026, además que sólo quedan pocos días para realizar el trámite, el Instituto Nacional Electoral (INE) a través del Registro Federal de Electores está haciendo el llamado urgente a los ciudadanos para que acudan cuanto antes a los módulos de la institución.

Verónica Cruz Ríos, vocal del Registro Federal Electores (RFE) en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con asiento en Cajeme informó que son cerca de 13 mil credenciales para votar que prenderán vigencia el próximo 1 de enero de 2026, porque aún no se han renovado y sus titulares pueden perder su registro electoral.

Por ley, dijo, la credencial para votar tiene una vida útil de 10 años, por lo que todos aquellos plásticos que señalen como año de vigencia el 2025 deben ser renovadas antes del 31 de diciembre de 2025, ya que dejarán de servir como identificación oficial e instrumento fundamental para emitir el voto, tanto a nivel estatal como nacional.

Las personas que vayan a renovar su credencial para votar deben llevar su acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y la credencial que está por vencer, para que les hagan el trámite y obtengan una nueva, cuya vigencia será de otros 10 años.

Para realizar este tipo de trámite se cuenta con un módulo en la calle Chihuahua 137 sur entre Hidalgo y Guerrero, en el sector centro de Ciudad Obregón, el cual atiende de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y sábados de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, indicó.

Para mayor información pueden llamar al teléfono INETEL, 800 433 2000 o pueden acceder a la página de internet del INE, cuya dirección es www.ine.mx.

Reiteró que los módulos de atención ciudadana suspenderán servicio los días 24 y 25 de diciembre, y del 29 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, para reanudar el servicio a partir del 5 de enero de 2026.