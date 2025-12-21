Avanza construcción de auditorio en Laguna de Náinari

De 40 por ciento es el avance que lleva la primera etapa de la construcción de un auditorio al aire libre en la laguna de Náinari en Ciudad Obregón, el cual tendrá aproximadamente 800 butacas y se utilizará para realizar eventos culturales que impulsen el esparcimiento de las familias.

Actualmente se puede observar que el mayor avance es la construcción de la zona de las butacas. Encargados de la obra llevan a cabo aplicación de concreto, lo que representa un paso importante en el desarrollo de este proyecto, mismo que dio inicio en julio de este 2025, junto con la modernización del Parque Infantil Ostimuri.

Este auditorio contará con un entorno natural privilegiado, teniendo como escenario principal la vista panorámica de la también llamada Novia de Cajeme, lo que permitirá la realización de espectáculos culturales, artísticos y eventos comunitarios en un espacio digno, seguro y de calidad.

Como parte de la construcción de este auditorio al aire libre, se trabaja en hacer adecuaciones al espacio del estacionamiento en este punto de la Laguna, cerca de donde está el reconocido discóbolo.

El personal encargado de la obra dio a conocer que los avances en mención corresponden a la primera etapa, es decir, sin tomar en cuenta la estructura total, ya que además de las butacas y demás detalles, parte del auditorio se encontrará techado.

Este año, el gobierno del estado de Sonora destinó un monto de 80 millones de pesos para iniciar con la primera etapa de modernización del parque Infantil Ostimuri, así como de la Laguna de Náinari, mientras que a futuro se modernizará también el deportivo Álvaro Obregón.

En el caso del Parque infantil, la primera etapa va al 38 por ciento aproximadamente.