CTM Sonora vigila cumplimiento de la ley Silla

Hasta el momento no se han tenido reportes de incumplimiento en Sonora de la ley Silla que entró en vigor a mediados de este mes y los sindicatos estarán al pendiente que la empresas den un tiempo para descansar a los trabajadores que estén parados durante su jornada laboral, informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad, Javier Villarreal Gámez.

El dirigente cetemista en Sonora detalló que la legislación entró en vigor de forma obligatoria el 14 de este mes, en el que las empresas ya deben de tener un espacio asignado para que los trabajadores puedan descansar por periodos de tiempo cuando sus jornadas laborales sean de pie.

"La ley Silla que entró este mes va avanzando, habría que estar al pendiente que las empresas cumplan con que se dé un descanso a los compañeros para que puedan ir a sentarse", detalló.

Requisitos y cumplimiento de la normativa laboral

Explicó que hay empresas de diferentes sectores que tienen contratos colectivos con la CTM en las que los trabajadores están de pie, como son los casos de algunas maquiladoras, comercios, entre otros.

Esta legislación establece que los trabajadores tengan un tiempo de descanso por cada dos horas y las sillas o bancas deben de contar con ciertas especificaciones para que el cuerpo se relaje.

"Son sillas o bancas con respaldo que tienen que cumplir con algunas especificaciones para que los compañeros puedan sentarse, las empresas les tienen que dar un descanso por cada dos horas o el doble de descanso si trabajan cuatro horas, ya ellos se ponen de acuerdo".

Aunque las adecuaciones en los espacios se hicieron obligatorias a partir de este mes, las empresas en Sonora ya cumplían con la normatividad en Sonora desde antes y no se han tenido problemas, aunque se vigilará que continúe con ese cumplimiento.