No modificaron sus horarios camiones de Obregón

Aunque se ha registrado un incremento del 40 por ciento en el flujo de pasajeros del transporte urbano en la ciudad, no ha habido necesidad de ampliar horarios por las noches, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano, Luis Acosta Cárdenas.

Los 140 trabajadores que operan los camiones que circulan por la ciudad mantienen los horarios que establecen las líneas y no ha habido necesidad de ampliarlos, luego que la gente en su mayoría aprovecha del día y las tardes para acudir a comprar las cosas de navidad durante la temporada.

"A pesar de que se ha tenido más afluencia de usuarios no ha habido la necesidad de emplear los horarios todavía seguimos con los horarios normales que nos dicta cada línea".

Se prevé que los incrementos en la demanda se sostengan hasta el año nuevo derivado de las compras que hace la gente de diferentes productos que necesitan para las cenas, regalos, ropa, entre otros y, una vez que pasan las fiestas, se tiene una caída en la afluencia de pasajeros hasta que los niños regresan a las escuelas.

Medidas y operatividad del servicio durante la temporada navideña

"El que se sostenga obedece a las compras de nochebuena y de año nuevo después de estas fechas baja la afluencia de manera considerable".

El dirigente del sindicato resaltó que tampoco ha habido necesidad de meter más unidades a prestar el servicio porque sí se tiene la capacidad de atender la demanda de los usuarios.

Los camiones por lo general salen de circulación alrededor de las 20:00 a 21:00 horas, ya que han disminuido los actos de vandalismo en las colonias.