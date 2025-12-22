Iniciará Javier Lamarque el 2026 dando banderazo a obras nuevas

Cajeme recibirá el próximo año con el inicio de obras nuevas para rescatar las vialidades que se encuentran en malas condiciones y la infraestructura sanitaria, adelantó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, quien dijo también que se espera poner en marcha el proyecto para reordenar el centro de Ciudad Obregón.

Dijo considerar que en el transcurso de este año hubo avances positivos, a pesar de que los recursos no fueron suficientes para atender todas las vialidades que requieren mejoras.

"Nos fue bien. Por supuesto nunca es suficiente, hay muchas más necesidades que quisiéramos atender y resolver, el presupuesto desafortunadamente no alcanza, pero creo que dentro de lo que cabe, hubo bastantes obras, daremos un informe en su momento. Vamos a empezar el próximo año dando banderazo de obras, y creo que en general nos fue bien, reitero, no es suficiente como quisiéramos porque nos faltan recursos, pero vamos bien.

Agregó que habrá continuidad a obras con las que se espera impactar a la sociedad cajemense de manera positiva, mismas que empezaron este año. Tal es el caso de la modernización del Parque Infantil Ostimuri.

"Vienen más trabajos en las calles, los drenajes, vamos a continuar con algunas obras que ya iniciaron este año como la modernización del Parque infantil, Laguna Náinari, también espero que se empiece a trabajar en el Deportivo Álvaro Obregón. Estoy intentando conseguir recursos para iniciar las obras de reordenamiento y renovación del centro de Ciudad Obregón, entre otras que quiero impulsar", mencionó.

Destacó la importancia de que las personas paguen prediales y el recibo del agua, para tener más recursos y atender las denuncias en las colonias.