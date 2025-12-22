Aumenta demanda en Central de Autobuses

De entre 80 y 100 por ciento es el aumento que se ha registrado este mes en la demanda de viajes en la Central de Autobuses Faustino Félix Serna, cifra que varía entre las distintas compañías que ofrecen el servicio, según comentaron algunos empleados de la paramunicipal; esto, debido a las próximas fiestas decembrinas.

En el caso de la línea Ómnibus de México, la afluencia de usuarios se ha incrementado en un 100 por ciento durante los últimos días, con respecto a la temporada habitual. Algunos delos destinos que los viajeros solicitan con mayor frecuencia son Los Mochis, Culiacán, Mazatlán e incluso Guadalajara.

En lo que respecta a los usuarios de la línea de transporte Albatros, se ha incrementado hasta en un 80 por ciento aproximadamente, dieron a conocer los empleados, quienes también dieron a conocer que los destinos con mayor demanda son las ciudades del norte del estado como Caborca, Puerto Peñasco y Agua Prieta.

Según empleados de la empresa Albatros, las salidas que se tienen programadas habitualmente se encuentran saturadas por la demanda, razón por la cual la empresa se ha visto en la necesidad de incrementar unidades adicionales a las corridas diarias.

Cabe señalar que, en distintas ocasiones, Protección Civil Municipal ha dado a conocer que la Central de Autobuses se encuentra preparada para servir como refugio temporal en caso de que las condiciones del clima así lo ameriten.

Este año se hicieron distintas mejoras a la Central de Autobuses.