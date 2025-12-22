Animecon 2025 expulsa a personas que alteraron el orden y refuerza medidas de seguridad

La organización de Animecon 2025 emitió un comunicado oficial en el que fijó una postura firme contra cualquier expresión de odio, luego de que presuntamente ingresaran al evento algunas personas con vestimenta alusiva al nazismo, quienes alteraron el orden dentro del recinto.

De acuerdo con el Comité Organizador, la prioridad del evento es y seguirá siendo mantener un espacio seguro, basado en el respeto y la tolerancia para cosplayers, asistentes y colaboradores.

Por ello, se informó que los sujetos involucrados fueron expulsados de manera permanente no solo del evento actual, sino también de todas las futuras ediciones de Animecon.

EXPULSIÓN PERMANENTE Y SANCIONES INMEDIATAS

En el comunicado se detalla que estas personas fueron retiradas del recinto bajo escrutinio público, dejando en claro que sus acciones y valores no tienen cabida en la cultura que promueve Animecon.

La organización reconoció además que no se actuó con la rapidez deseada en un inicio, por lo que ofrecieron una disculpa pública a la comunidad.

REFUERZO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Como parte de las medidas correctivas inmediatas, Animecon anunció:

Veto permanente para las personas involucradas, con prohibición de ingreso a cualquier evento futuro.

Capacitación del staff, reforzando protocolos de seguridad y criterios de admisión para identificar y bloquear simbología o comportamientos de odio.

Implementación de un "Círculo de Respeto", con el objetivo de blindar a la comunidad y garantizar que el anime, el cosplay, el K-pop y los videojuegos sigan siendo sinónimos de libertad creativa y sana convivencia.

MENSAJE DE UNIDAD A LA COMUNIDAD

Finalmente, el Comité Organizador reiteró que en Animecon no hay espacio para la intolerancia, agradeciendo a la comunidad por señalar lo que no estaba bien, así como por su paciencia y valentía. Subrayaron que continuarán trabajando para que el evento se mantenga libre de cualquier manifestación de odio.

El comunicado concluye con el compromiso de seguir fortaleciendo las acciones necesarias para proteger a una comunidad que, señalaron, defiende la diversidad, el respeto y la convivencia pacífica.