Ciudad Obregón

Suben las ventas en Mercajeme

El fin de semana fue muy bueno; se espera que este martes y miércoles sean los mejores: Esteban Valdez

Dic. 22, 2025
Aunque desde inicio del mes se había dado un incremento en las ventas, tanto de artículos como de productos diversos en el Mercajeme, fue a partir del pasado fin de semana cuando estas se dispararon, dando con ello un respiro a los locatarios y la posibilidad de mejorar la situación económica que durante el resto del año había estado deprimida, manifestó Esteban Valdez Gazcón.

El presidente del Consejo de Administración del centro comercial hizo saber que este martes 23 y el miércoles 24 hasta media tarde se espera que, como ya es costumbre, los pasillos del inmueble se observen llenos de compradores, quienes en su mayoría acuden a adquirir ropa y calzado, pero también la olla para los tamales o pozolera, y ni se diga, quienes van los dulces para la piñata, e incluso los desechables para la cena de Navidad.

Comentó el entrevistado que el hecho de contar con pasillos más despejados actualmente, ayuda a mejorar la fluidez con la que los clientes se desplazan en el lugar, y da mayor percepción de seguridad para efectuar las compras, además que la apertura de la segunda planta del estacionamiento hace que los clientes se estresen menos.

Mencionó Valdez Gazcón que se espera que este miércoles 23 y el propio 24 durante la mañana y hasta las 3:00 o 4:00 de la tarde se dé lo más fuerte de la afluencia de clientes.

Después de la Navidad, se hace una pausa hasta el día 29, y los últimos dos días del año vuelve a repuntar el movimiento, tendiente a celebrar el adiós al Año Viejo y el inicio del Año Nuevo, agregó el comerciante.

Expresó que, para Navidad, la mayor parte de compras se hace para los niños de la casa y el Año Nuevo se da mayor prioridad a la compra de ropa y accesorios para los adultos.

MAYOR SEGURIDAD

En el tema de la seguridad, hizo saber que a partir de la semana anterior se incrementó la cantidad de vigilantes, con la finalidad de asegurar la tranquilidad de quienes acuden y ello, aunado a disposición de las cámaras de seguridad, ha ayudado a evitar incidentes como robos hormiga, que son los más comunes.

