Mejora 40% venta de carnes por temporada navideña

De un 30 al 40 por ciento es el incremento en las ventas que registran por temporada navideña las carnicerías ubicadas en el centro comercial de Ciudad Obregón, destacando por tradición el menudo, la cabeza y las que se usan para pozole y tamales, expresaron comerciantes dedicados a este giro.

En un recorrido efectuado por carnicerías del Mercajeme se pudo observar un extenso surtido de producto para cubrir la demanda existente, y una cantidad importante de ciudadanos buscando ya lo que usarán para preparar la cena navideña con la que convivir en familia la noche del 24.

Jaén Acosta, comerciante en carnes, hizo saber que lo que más se está moviendo actualmente es el menudo, la cabeza, la pierna y el pecho de res, siendo estos últimos usados para la preparación de pozole o tamales y para la birria.

El pasado fin de semana, dijo, estuvo regular la venta, pero se prevé que este martes y miércoles se registre el mayor repunte de ciudadanos llevando a cabo la compra, en parte para no permitir que el producto se congele demasiado, previo a su preparación.

Por su parte, Juan García, carnicero de tradición, comentó que en estos días todo el producto que se pone a la vista del cliente se vende, siendo en su caso o que tiene más movimiento el menudo, la cabeza y la carene para asar.

Aunque los precios en general se han mantenido sin gran variación, la carne de puerco es la que registró una variación al alza, aunque no muy significativa, comentó el comerciante.

El precio promedio del menudo se sitúa entre 115 y 130 pesos el kilogramo; la carne de puerco en alrededor de 120 pesos; la cabeza de puerco en 120 pesos y la de res en 200 pesos; el pecho y la pierna, en 110 pesos, mientras que la carne para asar de primera calidad está en 290 pesos el kilogramo, manifestaron los propietarios de carnicerías.

