Viral

VIDEO | Riña entre mujeres sacude el Metro de la Ciudad de México

Un altercado generó momentos de tensión entre pasajeras, provocó retrasos en el servicio y abrió el debate sobre la seguridad en el transporte

Dic. 23, 2025
Mujeres protagonizan una pelea dentro de un vagón del tren en la Ciudad de México, mientras otras pasajeras observan el altercado en pleno trayecto
Mujeres protagonizan una pelea dentro de un vagón del tren en la Ciudad de México, mientras otras pasajeras observan el altercado en pleno trayecto

Un altercado dentro de un vagón generó momentos de tensión entre pasajeras, provocó retrasos en el servicio y abrió el debate sobre la seguridad en el transporte capitalino, luego de que las imágenes se difundieran rápidamente en redes sociales y causaran indignación entre usuarios que exigen mayor vigilancia y orden durante los traslados diarios

Un video que circula en redes sociales muestra cómo varias pasajeras protagonizaron una riña dentro de un vagón exclusivo para mujeres en el sistema de transporte del Metro de la Ciudad de México, hecho que se volvió viral este martes debido a las fuertes imágenes y la creciente saturación del servicio en la Línea B.

Los hechos ocurrieron en la Línea B del Metro, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, cuando el tren registró retrasos y estaciones llenas de personas esperando subir. Testigos difundieron grabaciones donde se observa a varias mujeres forcejeando y gritando mientras otras usuarias intentan separarlas. La tensión se habría originado por la presión y el hacinamiento dentro del vagón exclusivo para mujeres, que suele presentar grandes aglomeraciones en horas de alta demanda.

REACCIONES Y CUESTIONAMIENTOS A LA SEGURIDAD

El altercado encendió críticas de usuarios y colectivos que señalaron la falta de vigilancia en los vagones especiales, ya que no había personal de seguridad presente al momento de la pelea, lo que permitió que la situación escalara y pusiera en riesgo la integridad de quienes viajaban a bordo.

Aunque no se han reportado detenciones ni lesionadas graves hasta el momento, el incidente ha vuelto a colocar en el centro del debate la seguridad y el control dentro del Metro capitalino, un sistema que diariamente moviliza a millones de personas.

LLAMADO A MANTENER RESPETO Y CONVIVENCIA

Organismos civiles y usuarios del Metro han pedido a las autoridades reforzar la presencia de personal en espacios exclusivos y en momentos de alta afluencia para prevenir conflictos similares. Además, han hecho un llamado a los pasajeros a mantener respeto y civilidad durante sus trayectos en el transporte público.

Fernanda Rodríguez
