VIDEO | Fuerte pleito entre estudiantes de secundaria y de preparatoria

Los hechos se registraron en concurrido mercado de Los Mochis; el sitio de la reyerta ha sido escenario de otras confrontaciones juveniles

Oct. 21, 2025
Las redes sociales han estallado por la violencia que se está viviendo en Sinaloa, pero ya no nada más por la que se genera entre células del crimen organizado, sino entre estudiantes.

Y es que recientemente se viralizó un video en redes sociales en el que se aprecia una fuerte pelea a golpes, en una contienda desigual, pues se trata de estudiantes de secundaria contra jóvenes de preparatoria.

Los hechos se desarrollaron en el conocido mercado Zona 030, el cual sirvió de campo de batalla para las estudiantes de planteles aledaños al sitio, incidente que se registró la tarde de este martes 21 de octubre de 2025.

En las imágenes se aprecia que unas jovencitas, menores de edad, se agarran a golpes, ante vendedores y clientes del mercado; tomando por sorpresa a todos.

En el clip se ve a varias muchachitas, presuntamente unas de la Escuela Secundaria SNTE y las otras del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes), quienes están agrediendo a una jovencita.

Esta última intenta defenderse, pero la superan en número y hasta la vierten una botella de agua; en tanto, una señora y otras estudiantes intentan separarlas.

La trifulca fue tan severa, que hasta se lanzaron contra negocios de comida y le pegaban a la fachada del negocio, hasta que las menores caen al suelo. El video se corta luego de que las estudiantes son separadas.

Se desconoce si la Policía alcanzó a intervenir o si las menores se habían marchado por cuenta propia.

Lo que sí es que el Mercado Zona 030, donde se registró la pelea, es un sitio donde frecuentemente han ocurrido hechos similares, ya que hay planteles educativos cercanos al lugar, ya que la ruta de camiones pasa por ese lugar.

Edel Osuna
