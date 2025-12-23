¿Por qué diciembre es el mes con más rupturas de pareja? Descubre las causa más comunes

Diciembre se ha consolidado como uno de los meses en los que más parejas atraviesan crisis que terminan en rupturas. De acuerdo con cifras de organismos oficiales y estudios de plataformas internacionales, las separaciones y divorcios suelen incrementarse notablemente en las semanas posteriores a Navidad y Año Nuevo.

Especialistas coinciden en que las celebraciones de fin de año actúan como un detonante emocional. La presión social, los gastos económicos y la convivencia prolongada sacan a la luz conflictos que durante el resto del año permanecen ocultos en la rutina diaria.

CONFLICTOS ACUMULADOS Y PRESIÓN EMOCIONAL

Las reuniones familiares, los compromisos sociales y la expectativa de mantener un ambiente de armonía generan estrés adicional en muchas relaciones. Un análisis publicado por El País de Colombia señala que los profesionales de la salud mental consideran que las fiestas intensifican crisis previas, ya que la convivencia constante deja menos espacio para evadir problemas no resueltos.

A esto se suma la presión económica propia de la temporada. Los gastos en regalos, celebraciones y viajes aumentan el malestar en parejas que ya enfrentaban dificultades financieras. Para muchos, este periodo se convierte en un momento de reflexión sobre la relación y el rumbo que desean tomar, aunque decidan posponer cualquier confrontación hasta que concluyan las fiestas.

La psicóloga Laura Cano explicó, que las festividades suelen poner a prueba a las parejas. Según la especialista, las expectativas de felicidad y unión chocan con la realidad cotidiana, lo que lleva a que muchas personas opten por terminar la relación una vez que pasa el periodo festivo.

APLICACIONES DE CITAS Y NUEVOS COMIENZOS

Otro factor que influye en el aumento de rupturas es el uso de aplicaciones para conocer nuevas personas. Las plataformas han reportado incrementos importantes en la actividad de sus usuarios durante diciembre y las semanas posteriores.

Expertos en relaciones señalan que este comportamiento responde a un ciclo anual. El cierre de un año suele impulsar a muchas personas a replantear su proyecto de vida, lo que incluye terminar relaciones que ya no les generan bienestar y buscar nuevas experiencias sentimentales.

La combinación de convivencia intensa, reflexión personal y presión emocional convierte a diciembre en un periodo clave para las decisiones de pareja. Aunque muchas rupturas se concretan semanas después, las fiestas de fin de año suelen ser el punto de quiebre que lleva a numerosas personas a iniciar procesos de separación o divorcio al comenzar el nuevo año.