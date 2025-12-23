  • 24° C
Viral

¿Qué pasa en tu cuerpo cuando comes romeritos? Descubre sus potentes beneficios si piensas prepararlos esta Navidad

Platillo tradicional de la Navidad en el centro de México, los romeritos destacan por su sabor y sus beneficios para la salud

Dic. 23, 2025
Los romeritos no solo son uno de los platillos más representativos de la Navidad y el Año Nuevo en la zona centro de México, también son una auténtica joya nutricional. Esta preparación tradicional, hecha a base de quelites, mole y camarón, combina historia, sabor y múltiples beneficios para la salud que muchas personas desconocen, pero que impactan directamente en el organismo.

Su consumo durante la cena de Navidad y Año Nuevo se remonta a la época colonial, cuando los religiosos realizaban vigilias el 24 de diciembre y optaban por platillos sin carne. Los romeritos se adaptaron perfectamente a esta tradición y se acompañaban con mole poblano, mientras el pavo se reservaba para la comida principal.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTAN LOS ROMERITOS A TU CUERPO?

FORTALECEN EL SISTEMA INMUNITARIO

Los quelites y los chiles del mole son ricos en vitamina C y zinc, nutrientes clave para reforzar las defensas del organismo y ayudarlo a combatir virus y bacterias.

PROTEGEN EL CORAZÓN

Gracias al contenido de hierro, calcio y potasio de los quelites, así como a los frutos secos del mole, los romeritos favorecen la oxigenación del cuerpo, mejoran la digestión y contribuyen a la salud cardiovascular y ósea.

REDUCEN EL ÍNDICE GLUCÉMICO

Los quelites ayudan a disminuir el índice glucémico de platillos altos en carbohidratos, como los tamales. Además, su aporte de riboflavina, tiamina, niacina, magnesio y fósforo los hace una opción favorable para personas con diabetes.

MEJORAN LA SALUD GASTROINTESTINAL

Estas plantas pueden controlar el crecimiento de amibas y bacterias asociadas con gastritis y úlceras, favoreciendo el equilibrio del sistema digestivo.

FORTALECEN HUESOS Y DIENTES

La vitamina D del camarón regula la absorción de calcio y fósforo, esenciales para mantener huesos y dientes fuertes. También tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación de las encías.

CUIDAN EL CEREBRO

El camarón aporta vitamina B12, fundamental para la formación de células sanguíneas y el correcto funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso.

TIENEN EFECTO ANTIOXIDANTE Y ANTICANCERÍGENO

Los ácidos grasos omega-3 del camarón ayudan a reducir el colesterol, prevenir coágulos y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, la capsaicina de los chiles contiene propiedades antioxidantes y anticancerígenas que pueden inhibir el crecimiento de tumores.

En estas fiestas decembrinas, los romeritos no solo representan una tradición culinaria profundamente arraigada en la cultura mexicana, sino también una opción nutritiva que aporta múltiples beneficios al cuerpo.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

