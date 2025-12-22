Juve 3D Studio ofrece vacantes con sueldos de hasta 22 mil pesos al mes

Diego Alvarado, conocido como "Juve 3D Studio" en redes sociales, está dando de qué hablar nuevamente, pero esta vez por una razón diferente. Tras generar polémica en días pasados, el famoso "Arqui" ha anunciado vacantes de empleo con atractivos salarios para la zona de Saltillo, ofreciendo posiciones en el área de construcción.

Las vacantes disponibles son para oficial albañil y ayudante de obra. Los trabajadores interesados en el puesto de oficial albañil recibirán un salario semanal de 5 mil 500 pesos, lo que equivale a alrededor de 22 mil pesos mensuales, mientras que los ayudantes de obra obtendrán 3 mil 500 pesos semanales, aproximadamente 14 mil pesos al mes.

¿QUÉ MÁS OFRECE?

Además de los salarios competitivos, Diego Alvarado aclaró que todos los empleados en su empresa cuentan con seguro social desde el primer día, junto con todas las prestaciones de ley y transporte gratuito.

Esto responde a las críticas recientes sobre un accidente ocurrido en su equipo de trabajo, donde el "Arqui" subrayó la importancia de ofrecer condiciones de trabajo seguras.

Para postularse a estas vacantes, los interesados deben enviar su solicitud a rh@juve3dstudio.info, adjuntando fotografías de trabajos realizados, descripción de habilidades, y constancia de situación fiscal vigente, además del número de seguro social.

En cuanto a las preguntas sobre la retención de empleados, Diego Alvarado expresó que su empresa mantiene una tasa de retención del 90% y que las vacantes han surgido debido al crecimiento de las obras y la necesidad de más personal.