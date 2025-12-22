Santa Tracker de Google: así puedes conocer la ubicación de Santa Claus en tiempo real

La Navidad está cerca y diversas plataformas ayudan a hacer la espera más especial siguiendo a Santa Claus en su recorrido por el mundo para entregar regalos.

Se trata del Santa Tracker, una aplicación interactiva disponible en su sitio web y dispositivos móviles, ahora puedes ver en tiempo real la ubicación de Santa mientras se aproxima a tu casa. Aquí te contamos cómo disfrutar de esta experiencia única.

¿QUÉ ES EL SANTA TRACKER DE GOOGLE?

El Santa Tracker de Google es una herramienta digital lanzada cada año por Google para hacer la espera de la Navidad más divertida y emocionante, especialmente para los niños.

A lo largo de diciembre, el sitio web y la aplicación ofrecen una variedad de juegos, actividades y recursos interactivos. Pero lo más esperado es el rastreo de la ruta de Santa Claus la noche del 24 de diciembre.

¿CÓMO FUNCIONA?

Desde el 24 de diciembre, puedes acceder al Santa Tracker a través de la web de Google o la aplicación para seguir el recorrido de Santa Claus en tiempo real.

El mapa interactivo te muestra su ubicación actual mientras vuela de un país a otro, entregando regalos. Además, el sitio proporciona información sobre la hora exacta en la que Santa llegará a tu zona, para que estés listo y esperando con emoción.

ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA DISFRUTAR

Antes de que Santa comience su entrega de regalos, el Santa Tracker te ofrece una serie de juegos y actividades temáticas relacionadas con la Navidad. Estos incluyen juegos de habilidad, rompecabezas y desafíos, perfectos para hacer más entretenida la espera hasta la noche de Navidad.

¿DÓNDE ACCEDER AL SANTA TRACKER?

La ruta se puede seguir la ruta de Santa a través del sitio web oficial de Google Santa Tracker (https://santatracker.google.com) o descargar la aplicación para Android y iOS. Solo se necesita conexión a internet.