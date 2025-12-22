VIDEO | Taxista atropella a 4 personas durante riña en la CDMX

Un conflicto vecinal que comenzó por una conexión ilegal de luz estuvo a punto de terminar en tragedia en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza. Un hombre, a bordo de un taxi, embistió a cuatro personas durante una riña que quedó registrada en video y que hoy genera temor e indignación entre los vecinos afectados.

RIÑA VECINAL ESCALÓ A UN HECHO VIOLENTO

De acuerdo con las víctimas, el problema inició semanas atrás por una instalación eléctrica irregular que sobrecargó el medidor y casi provoca un incendio en el edificio. Al reclamar la situación, los ánimos se encendieron y derivaron en constantes amenazas y agresiones verbales.

El pasado 13 de diciembre, la discusión alcanzó su punto más grave cuando un taxi llegó al lugar y arrolló a varias personas que se encontraban en la calle. En las imágenes se observa cómo el vehículo avanza directamente contra el grupo, dejando a cuatro personas lesionadas.

VÍCTIMAS RELATAN AMENAZAS Y ABANDONO DE SUS HOGARES

Las personas atropelladas aseguraron que, tras el ataque, comenzaron a recibir amenazas de muerte, lo que los obligó a abandonar sus viviendas por temor a represalias. Algunos de ellos se dedican al comercio y señalan que tampoco han podido regresar a trabajar, ya que temen encontrarse nuevamente con el agresor.

Uno de los afectados relató que sufrió lesiones en la pierna, el codo y la columna, lo que le ha impedido caminar con normalidad y desempeñar sus actividades diarias. Además, denunciaron que nadie se ha hecho cargo de los gastos médicos derivados del atropellamiento.

Se detonó alv: taxista embistió a 4 personas en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. El conflicto habría iniciado por una toma clandestina de electricidad. pic.twitter.com/RwlF0mSwUK — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 22, 2025

DENUNCIAS SIN AVANCES CLAROS

Las víctimas informaron que existen al menos dos denuncias formales ante el Ministerio Público por estos hechos, además de antecedentes previos contra el presunto agresor, identificado como Noé, y su hijo Daniel. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no se han aplicado sanciones ni medidas de protección efectivas.

Aunque solicitaron órdenes de restricción, señalan que las autoridades no han procedido, pese a que el ataque fue captado en video y, según los afectados, se trató de un acto intencional.

MIEDO Y EXIGENCIA DE JUSTICIA

Los vecinos advierten que la situación ya escaló a un nivel peligroso y temen que ocurra una tragedia mayor si no hay una intervención inmediata. Consideran que no se trata solo de un problema vecinal, sino de un caso de violencia que pone en riesgo la vida de varias familias.

El predio donde ocurrieron los hechos se ubica en la calle Norte 17, en la segunda sección de la colonia Moctezuma, y los afectados piden la intervención urgente de las autoridades de la alcaldía Venustiano Carranza para revisar la instalación eléctrica, sancionar a los responsables y garantizar su seguridad.

Mientras tanto, las víctimas aseguran que viven con miedo, lejos de sus hogares, a la espera de que la autoridad actúe antes de que sea demasiado tarde.