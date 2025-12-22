  • 24° C
Viral

VIDEO | J balvin llega al último concierto de Bad Bunny en México

La inesperada aparición del cantante colombiano sorprendió al público y encendió el cierre de la serie de presentaciones del artista

Dic. 22, 2025
El momento fue captado por asistentes y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, generando reacciones entre fans de ambos artistas
El último concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México se convirtió en un momento histórico cuando J Balvin apareció como invitado sorpresa sobre el escenario, desatando la emoción de miles de personas y marcando un reencuentro que muchos fans esperaban desde hace años.

El show se realizó ante un estadio completamente lleno, como parte del cierre de la gira mundial del cantante puertorriqueño en México. La noche ya era especial, pero terminó por convertirse en una de las más comentadas del año en la música urbana.

UN CIERRE DE GIRA CON LLENO TOTAL

Bad Bunny ofreció varias fechas consecutivas en la Ciudad de México, todas con boletos agotados. Durante el último concierto, el artista agradeció al público mexicano por el apoyo constante a lo largo de su carrera y destacó la energía del país como una de las más fuertes de toda su gira.

Desde las primeras canciones, el ambiente fue de fiesta total. Los asistentes corearon cada tema, levantaron sus celulares y acompañaron al cantante en un recorrido por sus mayores éxitos.

LA SORPRESA QUE NADIE ESPERABA

Cuando el concierto parecía acercarse a su final, las luces cambiaron y el público comenzó a gritar al reconocer la silueta de J Balvin entrando al escenario. La reacción fue inmediata: gritos, aplausos y emoción generalizada en todo el recinto.

Bad Bunny y J Balvin se abrazaron frente al público, un gesto que llamó la atención, ya que durante años se habló de una relación distante entre ambos. Sin decir mucho, dejaron claro que ese momento era especial y significativo.

Los artistas interpretaron juntos canciones que marcaron una etapa importante del género urbano, logrando que todo el estadio cantara al mismo tiempo. El momento fue breve, pero suficiente para generar miles de videos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Ambos tomaron el micrófono para expresar respeto mutuo y agradecer al público mexicano. J Balvin mencionó la importancia de la unión en la música latina, mientras que Bad Bunny destacó que la noche quedaría guardada en su memoria.

Minutos después del concierto, el reencuentro se convirtió en tendencia. Fans, medios y figuras del espectáculo comentaron el momento, señalándolo como uno de los más importantes del año para el reguetón y la música urbana en general.

Muchos seguidores señalaron que la aparición de J Balvin fue el cierre perfecto para la gira en México y un mensaje positivo para la industria musical.

El último concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México no solo fue un espectáculo musical, sino un evento que quedará en la historia por su carga emocional y simbólica. Con la aparición de J Balvin, la noche cerró con un mensaje claro: la música sigue siendo un espacio de encuentro, celebración y unión para millones de personas.

Fernanda Rodríguez
