Santoral de hoy, 22 de diciembre: Francisca Javiera Cabrini, protectora de los inmigrantes

Desde Sant´Angelo Lodigiano, Italia, nació María Francisca Cabrini el 15 de julio de 1850, una mujer destinada a marcar la historia con su fe y dedicación. Desde pequeña, se sintió cautivada por las historias de los misioneros y decidió entregarse a una vida religiosa. Sin embargo, su frágil salud le cerró las puertas en las comunidades religiosas existentes. Lejos de rendirse, fundó su propia congregación, las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, guiada por el apoyo de un obispo local y su propia determinación.

Aunque enfrentó numerosos desafíos, la Madre Cabrini nunca perdió de vista su misión. Fue la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada, y en 1950, apenas cuatro años después de su santificación, el Papa Pío XII la nombró Patrona Universal de los Inmigrantes, reconociendo así su incansable labor al servicio de quienes dejaban sus hogares en busca de un futuro mejor.

IMPACTO DE LA MADRE CABRINI EN LA COMUNIDAD INMIGRANTE

La Madre Cabrini soñaba con llevar su misión a China, pero una audiencia con el Papa León XIII cambió el rumbo de su vida: "Ve al Occidente, no al Oriente", le dijo el Pontífice. Así, en 1889, con la bendición papal, la Madre Cabrini y seis de sus hermanas llegaron a Nueva York para apoyar a los miles de inmigrantes italianos que enfrentaban pobreza, discriminación y barreras culturales en Estados Unidos.

En un ambiente hostil, marcado por el sentimiento antiinmigrante y los retos propios de una mujer en esa época, fundó escuelas, orfanatos y centros de catequesis que se convirtieron en pilares para la comunidad italiana y otros grupos vulnerables. Su trabajo generó la expansión de la congregación por todo el país, estableciendo hospitales y refugios que ayudaron a mantener la fe y la esperanza de los inmigrantes.

Su misión cruzó océanos, llegando a Sudamérica y Asia, en un total de 24 viajes transatlánticos y la creación de 67 instituciones dedicadas al cuidado y educación. En 1909, se convirtió en ciudadana estadounidense y continuó su labor hasta su fallecimiento el 22 de diciembre de 1917.

Su canonización en 1946 por el Papa Pío XII fue un reconocimiento a su excepcional dedicación: "Protegió y enseñó a jóvenes en riesgo, consoló a presos y cuidó con esmero a enfermos e inválidos, especialmente a los inmigrantes que habían dejado sus hogares, brindándoles refugio y apoyo."

Hoy, el legado de Francisca Javiera Cabrini permanece vivo a través de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, presentes en 15 países y seis continentes, continuando su obra de amor y servicio alrededor del mundo.