Conoce los días feriados y puentes oficiales de 2026 para estudiantes y trabajadores

A trabajadores, estudiantes y familias mexicanas les agradará saber que el calendario de días festivos y descansos oficiales para 2026 ya está casi completo, y presenta varias oportunidades para planear viajes, reuniones y escapadas a lo largo del año.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece siete días de descanso obligatorio que se trasladan en varios casos para crear puentes largos, mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) también incluye descansos adicionales en el ciclo escolar 2025–2026. Además, las autoridades mexicanas discuten la posibilidad de añadir un día libre especial con motivo de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, tentativamente programado para el 11 de junio, aunque todavía no hay confirmación oficial.

Durante el nuevo año laboral y escolar, la mayoría de los días festivos caerán en fechas que propician puentes largos, permitiendo periodos de descanso más amplios para trabajadores y estudiantes. Esto hace que 2026 sea un año atractivo para programar actividades familiares o turísticas aprovechando estos asuetos y descansos.

DÍAS FESTIVOS OFICIALES Y PUENTES EN 2026

Los descansos marcados por ley que generan puentes o días libres obligatorios para trabajadores tanto del sector público como privado, y que suelen ser reconocidos en el calendario escolar de la SEP:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 2 de febrero: Día de la Constitución (se traslada del 5 de febrero)

Lunes 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez (traslado del 21 de marzo)

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia

Lunes 16 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana (traslado del 20 de noviembre)

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Estos días son los que oficialmente deben otorgarse como descanso obligatorio, con el pago correspondiente en caso de que se labore en esas fechas.

Por su parte, la SEP incorpora otros días no obligatorios para los estudiantes, como el martes 5 de mayo (Batalla de Puebla) y el viernes 15 de mayo (Día del Maestro), que se suman al calendario escolar junto con los puentes ya mencionados. Esto da lugar a más jornadas de descanso dentro del periodo escolar, facilitando la planeación familiar y actividades fuera de clase.

Además, aunque aun sin confirmación oficial en el Diario Oficial de la Federación, fuentes han sugerido que las autoridades consideran declarar día de asueto nacional el 11 de junio, fecha en la que se celebraría la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Azteca. Esta posible adición generaría un descanso extraordinario para trabajadores y estudiantes, aprovechando el interés general por el evento deportivo internacional.

Con estos días confirmados y la posibilidad de un descanso adicional por el Mundial, 2026 se perfila como un año con varias oportunidades para planear descansos y momentos de convivencia. Estudiantes regresarán a clases el 12 de enero tras las vacaciones de fin de año, y desde entonces podrán comenzar a disfrutar de los puentes largos que les esperan junto con sus familias y compañeros de trabajo en todos los sectores