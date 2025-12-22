El atole: Conoce el origen de la bebida ancestral que se disfruta en el invierno mexicano y cómo prepararlo

El atole, más que ser una bebida caliente que se toma principalmente en invierno en México, contiene memoria colectiva, tradición viva y un abrazo líquido que reconforta en las mañanas y noches frías.

Su sola mención nos transporta a la infancia, al desayuno en casa, a los tamales en fiestas patronales o a las celebraciones decembrinas. Pretextos para tomar atole sobran, y razones culturales, históricas y nutricionales, también.

¿CUÁL ES LA HISTORIA Y ORIGEN DEL ATOLE?

El origen del atole se remonta a la época prehispánica. Su nombre proviene del náhuatl atolli, que significa “aguado”, y desde entonces ha sido una bebida básica en la alimentación de los pueblos originarios de México, Guatemala y otras regiones de Centroamérica.

Originalmente se elaboraba con harina de maíz cocida en agua, logrando una consistencia espesa y reconfortante.

Con el paso del tiempo, esta receta básica evolucionó y se enriqueció con ingredientes aromáticos y saborizantes como cacao, vainilla, canela, anís, flor de azahar, hojas de naranjo, frutas y chocolate.

En México, el atole es especialmente popular durante la temporada de invierno, cuando el frío convierte a esta bebida en un aliado indispensable.

Tradicionalmente se endulza con piloncillo, azúcar o miel, y aunque el maíz sigue siendo su base principal, hoy también se prepara con harina de arroz o trigo, e incluso con leche en lugar de agua.

VARIACIONES DEL ATOLE EN EL TERRITORIO MEXICANO

Una de las grandes riquezas del atole es su diversidad regional, ya que, en el norte del país, los indígenas pai pai elaboran atole de avellana; en Michoacán existen versiones con zarzamora silvestre; y en la Ciudad de México es común el atole blanco, base de todas las variedades, hecho con nixtamal y sin endulzantes.

En Tarécuato, Michoacán, esta bebida es tan importante que cada año se celebra la Feria del Atole, donde se ofrecen versiones dulces y saladas, algunas verdaderamente únicas.

Para el pueblo p’urhépecha, el atole tiene un profundo significado social y ritual: acompaña nacimientos, bodas, velorios y celebraciones religiosas. Incluso se considera un conocimiento esencial en la vida familiar y comunitaria.

RECETA FÁCIL DE ATOLE CASERO

Ingredientes

2 litros de aguamiel

2 rajas de canela

250 gramos de moras

½ kilo de masa de maíz

150 gramos de piloncillo

Preparación

En una olla de barro, hierve el aguamiel con la canela. Muele y cuela las moras, agrégalas a la olla y deja hervir. Disuelve la masa en un poco de agua caliente, cuélala y viértela poco a poco, moviendo constantemente. Agrega el piloncillo y cocina durante 30 minutos, sin dejar de mover, hasta que el atole adquiera una consistencia espesa.

Hoy, el atole sigue cruzando fronteras. Comunidades mexicanas y centroamericanas en Estados Unidos lo consumen como símbolo de identidad, tradición y consuelo durante el invierno.

Además de su valor cultural, el atole aporta energía, vitaminas y nutrientes, lo que lo convierte en una bebida completa y reconfortante.