VIDEO | ¡Misión imposible! Infiel queda colgado de un letrero mientras intenta escapar

Una escena tan absurda como digna de película de acción se volvió viral en redes sociales luego de que un hombre, presuntamente sorprendido en una infidelidad, intentara huir de un hotel para evitar ser confrontado por su esposa. Lo que parecía una escapatoria rápida terminó convirtiéndose en un momento bochornoso frente a decenas de personas.

El episodio, grabado por testigos desde distintos ángulos, rápidamente se difundió en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa, burlas y comentarios irónicos.

INTENTO DE ESCAPE TERMINA EN RIDÍCULO

De acuerdo con los videos que circulan en redes, el hombre buscó salir del hotel por una ruta poco común para no cruzarse con su pareja. Sin embargo, durante la maniobra perdió el control de la situación y terminó colgado de una de las letras del letrero luminoso ubicado en el exterior del edificio.

Suspendido a varios metros del suelo, el sujeto quedó atrapado sin poder avanzar ni regresar, mientras trataba de sostenerse para no caer. La escena fue observada por transeúntes y huéspedes, quienes no tardaron en sacar sus celulares para grabar el momento.

RISAS, GRITOS Y CELULARES CAPTANDO EL MOMENTO

Las imágenes muestran al hombre aferrado al letrero, rodeado de gritos, risas nerviosas y expresiones de incredulidad. Algunos testigos intentaron advertirle que se quedara quieto, mientras otros simplemente observaban el insólito espectáculo.

El video se viralizó en cuestión de horas, acompañado de comentarios que comparan la escena con una misión imposible, aunque con un desenlace mucho menos heroico.

Este hombre fue sorprendido in fraganti por su esposa en un hotel. Al intentar escapar, terminó aferrándose desesperadamente a la letra “A”. El affair no solo quedó al descubierto en ese momento: fue reportado por las noticias locales, de modo que ya no es un secreto íntimo, sino… pic.twitter.com/FRFi9KRSXq — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) December 17, 2025

SIN REPORTE OFICIAL DE LESIONES O INTERVENCIÓN

Hasta el momento no se ha confirmado si el protagonista sufrió alguna lesión tras el incidente ni si las autoridades acudieron al lugar para intervenir. Tampoco se ha dado a conocer la ubicación exacta del hotel ni la identidad de las personas involucradas.

Lo cierto es que el episodio ya quedó registrado como uno de los momentos más comentados en redes sociales, no por su gravedad, sino por lo absurdo e inesperado del intento de escape.